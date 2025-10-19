Language
    Bihar Chunav: हाथी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे BSP प्रत्याशी, कैमूर में जमकर उमड़ी भीड़

    By Ravindra Nath Bajpai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:26 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैमूर जिले के भभुआ और चैनपुर विधानसभा क्षेत्रों से कुल 13 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भाजपा, राजद, जदयू, बसपा समेत कई दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया।

    Hero Image

    हाथी पर बैठ नामांकन करने पहुंचे बीएसपी प्रत्याशी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भभुआ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। शनिवार को छठवें दिन कैमूर जिले के दो विधानसभा क्षेत्र भभुआ (205) और चैनपुर (206) से कुल 13 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया।

    भभुआ अनुमंडल कार्यालय में भभुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए और डीएसएलआर कार्यालय में चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

    नामांकन से पूर्व मजिस्ट्रेट और कर्मियों की उपस्थिति में दोनों अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। इसके बाद औपचारिक रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया गया।

    नामांकन के दौरान अनुमंडल कार्यालय परिसर में मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी। प्रत्याशियों के साथ सीमित संख्या में ही समर्थकों को प्रवेश की अनुमति दी गई।

    पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मिली जानकारी के अनुसार भभुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से भरत बिंद, जनसुराज पार्टी से जैनेंद्र आर्य, राजद से वीरेंद्र कुशवाहा व आप से अमरूद्दीन अंसारी ने नामांकन किया।

    जबकि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू से जमां खां, भीम आर्मी से मजनू गोंड, आप से रामराज शर्मा, सर्वहित समाज पार्टी से सुनील कुमार, बसपा से धीरज कुमार सिंह, श्रवण बिंद निर्दलीय, जनसुराज से हेमंत चौबे, जागरूक जनता पार्टी से सुनील शर्मा व आकाश रंजन ने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया।

    नामांकन के दौरान सभी लोगों ने अपना जनसमर्थन दिखाने का भरपूर प्रयास किया। इसमें चैनपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धीरज कुमार सिंह ने हाथी पर सवार होकर निर्धारित सीमा तक पहुंचे। इसके बाद नामांकन के लिए गए।

    इसके अलावा पार्टी से नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन के लिए जाते समय और पुन: वापस आने के दौरान सड़क से गुजरते समय लोगों की काफी संख्या में लेकर चल रहे थे। इस दौरान पार्टी व अभ्यर्थी के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही थी। इस दौरान खूब माला भी बिका।