Bihar Chunav: हाथी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे BSP प्रत्याशी, कैमूर में जमकर उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, भभुआ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। शनिवार को छठवें दिन कैमूर जिले के दो विधानसभा क्षेत्र भभुआ (205) और चैनपुर (206) से कुल 13 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया।

भभुआ अनुमंडल कार्यालय में भभुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए और डीएसएलआर कार्यालय में चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

नामांकन से पूर्व मजिस्ट्रेट और कर्मियों की उपस्थिति में दोनों अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। इसके बाद औपचारिक रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया गया।

नामांकन के दौरान अनुमंडल कार्यालय परिसर में मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी। प्रत्याशियों के साथ सीमित संख्या में ही समर्थकों को प्रवेश की अनुमति दी गई।

पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मिली जानकारी के अनुसार भभुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से भरत बिंद, जनसुराज पार्टी से जैनेंद्र आर्य, राजद से वीरेंद्र कुशवाहा व आप से अमरूद्दीन अंसारी ने नामांकन किया।