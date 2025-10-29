Language
    Bihar Election: 30 अक्टूबर से शुरू होगी दूसरे चरण की प्रशिक्षण प्रक्रिया, EVM कमीशनिंग और एप लॉगिन की दी जाएगी ट्रेनिंग

    By Durgesh Srivastva (bhagwanpur) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    बिहार चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर से चुनाव कर्मियों को ईवीएम कमीशनिंग और एप लॉगिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराना है। चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सकें।

    दूसरे चरण के प्रशिक्षण की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतदान को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

    जिले में चुनाव को संपन्न कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, ताकि जिले में शांति पूर्ण विधान सभा चुनाव को संपन्न कराया जा सके। प्रशिक्षण कोषांग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगा।

    द्वितीय चरण में लगभग 8305 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम निधार्रित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चरणों में नगर के टाउन हाई स्कूल में आयोजित होगा।

    30 अक्टूबर को प्रथम पाली में 9:30 बजे से एक बजे तक ईवीएम कमिशनिंग कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों, डाक मतपत्र के द्वारा मतदान में प्रतिनियुक्त मतदान दल, माईक्रो आब्जर्बर प्रथम मतदान गणना पर्यवेक्षक प्रथम का प्रशिक्षण होगा।

    31 अक्टूबर को प्रथम पाली में मतदान कर्मियों के संचालन में प्रतिनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण, दूसरी पाली में मतदान अधिकारियों को एप लॉगिन एवं परियोजना अभ्यास कराने के लिए प्रतिनियुक्त आईटी कर्मियों का प्रशिक्षण होगा।

    एक नवंबर से चार नवंबर तक जिले के चारों विधान सभा में मतदान दल के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चरणों में होगा, जबकि पांच नवंबर को डिस्पैच सेंटर पर प्रतिनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण, सेक्टर पदाधिकारी तृतीय प्रशिक्षण, जिला अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी, मतदान दिवस के दिन संग्रहण केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण, माईक्रो आब्जर्बर द्वितीय को प्रशिक्षण दिया जाएगा।