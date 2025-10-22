Language
    Bihar Election 2025: चुनाव की निगरानी में जुटा जिला प्रशासन, सी-विजिल कोषांग 24 घंटे सक्रिय

    By Prince Shubham Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    कैमूर जिले में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन विभाग सक्रिय है। सी-विजिल कोषांग 24 घंटे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर निगरानी रख रहा है। नागरिकों द्वारा सी-विजिल एप से भेजी गई शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। कोषांग जब्त की गई वस्तुओं की जानकारी भी रखता है और सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

    जागरण संवाददाता, भभुआ(कैमूर)। विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देश पर जिला निर्वाचन विभाग ने विभिन्न कोषांगों का गठन किया है। गठित कोषांगों में सी-विजिल कोषांग 24 घंटे कार्यरत है। मिली जानकारी के अनुसार सी-विजिल कोषांग आदर्श आचार संहिता उल्लघंन के मामले की निगरानी जिला स्तर पर कर रहा है।

    पोर्टल पर आम नागरिकों के द्वारा सी-विजिल मोबाइल एप से भेजी गई शिकायतों की निगरानी की जाती है। प्राप्त होने वाली शिकायतों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सेक्टर दंडाधिकारी को मामले की जांच के अग्रसारित किया जाता है। प्राप्त होने वाली शिकायत का निस्तारण सौ मिनट में करने का निर्देश है।

    जिसमें पांच मिनट में जिला नियंत्रण कक्ष, 45 मिनट सेक्टर दंडाधिकारी को जांच करने के लिए, 50 मिनट संबंधित विधान सभा के निर्वाची पदाधिकारी को निधार्रित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक एक शिकायत आदर्श आचार संहिता की जिसका जांच के बाद निष्पादन भी किया गया।

    इस कोषांग को विधान सभा अंतर्गत जब्त की जाने वाली जब्ती जिसमें नगदी, शराब, ड्रग्स बहुमूल्य धातुएं, एवं वोटरों को प्रलोभित मुफ्त में बांटे जाने वाली वस्तुओं की जानकारी भी प्राप्त होती है।

    जब्त किए सामानों का विवरण सभी विधान सभा में प्रतिनियुक्त एसएसटी, सर्विलांस, उड़नदस्ता, निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाएं गए मोबाइल एप के माध्यम से आंकडों को दर्जा किया जा है।

    जिले में अब 13.8342 कैश, शराब 11065.65 लीटर, ड्रग्स सहित अन्य सामान को जब्त किया है। जिले के सभी सीमाओं पर बनाए जांच चौकी पर लगातार निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन विधान सभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है।