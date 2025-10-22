Bihar Election 2025: चुनाव की निगरानी में जुटा जिला प्रशासन, सी-विजिल कोषांग 24 घंटे सक्रिय

जागरण संवाददाता, भभुआ(कैमूर)। विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देश पर जिला निर्वाचन विभाग ने विभिन्न कोषांगों का गठन किया है। गठित कोषांगों में सी-विजिल कोषांग 24 घंटे कार्यरत है। मिली जानकारी के अनुसार सी-विजिल कोषांग आदर्श आचार संहिता उल्लघंन के मामले की निगरानी जिला स्तर पर कर रहा है।

पोर्टल पर आम नागरिकों के द्वारा सी-विजिल मोबाइल एप से भेजी गई शिकायतों की निगरानी की जाती है। प्राप्त होने वाली शिकायतों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सेक्टर दंडाधिकारी को मामले की जांच के अग्रसारित किया जाता है। प्राप्त होने वाली शिकायत का निस्तारण सौ मिनट में करने का निर्देश है।

जिसमें पांच मिनट में जिला नियंत्रण कक्ष, 45 मिनट सेक्टर दंडाधिकारी को जांच करने के लिए, 50 मिनट संबंधित विधान सभा के निर्वाची पदाधिकारी को निधार्रित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक एक शिकायत आदर्श आचार संहिता की जिसका जांच के बाद निष्पादन भी किया गया।