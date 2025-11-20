Bihar Minister Zama Khan: नीतीश कुमार ने लगा दी जमां खां की लॉटरी, चौथी बार बन गए मंत्री
कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मो. जमां खां ने चौथी बार मंत्री पद की शपथ ली। बसपा के टिकट से 2020 में जीत दर्ज करने के बाद वे जदयू में शामिल हुए और पहली बार मंत्री बने। 2025 में उन्होंने जदयू के टिकट पर 8362 मतों से जीत हासिल की। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहने की बात कही।
जागरण संवाददाता, भभुआ। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक मो. जमां खां ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में चौथी बार मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, अभी विभाग का आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन उनके मंत्री बनने की सूचना मिलते ही चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में जश्न का माहौल देखने को मिला।
वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि मो. जमा खां चैनपुर प्रखंड के नौघड़ा गांव के मूल रूप से निवासी हैं। उनका राजनीतिक सफर लंबा है, लेकिन उन्हें जीत 2020 में चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से मिली।
2020 में बसपा के टिकट से वे चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। इसके बाद वे जदयू में शामिल हो गए। तब उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया। तब वे पहली बार मंत्री बने। इसके बाद वे पुन: 2022 में, इसके बाद 2024 में मंत्री पद की शपथ लिए।
इसके बाद वे पुन: 2025 में हुए चुनाव में जीत दर्ज किए हैं और नई सरकार में उन्हें चौथी बार मंत्री बनाया गया है। बता दें कि जदयू के टिकट से चुनाव लड़े मो. जमा खां ने 8362 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। वे लगातार दूसरी बार चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए।
मो. जमा खां को कुल 70876 मत मिले। जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के बृजकिशोर बिंद को 62514 मत मिले।
बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। बीते कार्यकाल में जो कार्य अधूरे रह गए उसे पूरा किया जाएगा। नए कार्यकाल में जिले के विकास के लिए हर बिंदु को ध्यान में रख कर कार्य किया जाएगा। सबको साथ लेकर विकास करना है।
