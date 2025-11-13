Bhabua vidhan sabha Chunav Result: भभुआ विधानसभा सीट पर 2 पार्टियों में मुकाबला, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?

डिजिटल डेस्क, कैमूर। भबुआ विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला कैमूर लगता है। ये सासाराम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। इस बार मोहनियां सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Bhabua vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।

Bhabua vidhan sabha Election Result 2025: बीजेपी के सामने राजद मैदान में भबुआ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मैदान में हैं। जहां बीजेपी से भरत बिंद चुनाव लड़ रहे हैं वहीं इस बार आरजेडी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन दोनों के अलावा RLJP से विकास कुमार तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अमीरुद्दीन अंसारी भी अपनी किस्मत आजमा रहें हैं।Bhabua Vidhan sabha Chunav result की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही समय में वोटो की गिनती शुरू हो जाएगी।