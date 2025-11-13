Language
    Bhabua vidhan sabha Chunav Result: भभुआ विधानसभा सीट पर 2 पार्टियों में मुकाबला, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    बिहार के कैमूर जिले की भभुआ विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव हुआ है। चुनाव के रिजल्ट (Bhabua election Result) कुछ ही घंटों में सामने आ जायेंगे। इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट भरत बिंद के राजद प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं।

    Bhabua Vidhan sabha Chunav result 2025

    डिजिटल डेस्क, कैमूर। भबुआ विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला कैमूर लगता है। ये सासाराम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। इस बार मोहनियां सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Bhabua vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।

    Bhabua vidhan sabha Election Result 2025: बीजेपी के सामने राजद मैदान में

    भबुआ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मैदान में हैं। जहां बीजेपी से भरत बिंद चुनाव लड़ रहे हैं वहीं इस बार आरजेडी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन दोनों के अलावा RLJP से विकास कुमार तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अमीरुद्दीन अंसारी भी अपनी किस्मत आजमा रहें हैं।Bhabua Vidhan sabha Chunav result की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही समय में वोटो की गिनती शुरू हो जाएगी।

    1957 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के दुलार चन्द राम विधायक बने थे। 2015 में यहां बीजेपी के आनंद भूषण पांडे विधायक बने। उनकी मौत के बाद 2018 में हुए उप चुनाव में उनकी पत्नी रिंकी रानी पांडे विधायक चुनीं गईं। 2020 के चुनाव में इस सीट से राजद के भरत बिंद विधायक बने थे। भबुआ कैमर जिले का मुख्यालय है। यह शहर जी.टी. मार्ग के दक्षिण से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।