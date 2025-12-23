Language
    भभुआ में बनेगा तीन मंजिला खेल भवन और जिम, युवाओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

    By Prince Shubham Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:39 PM (IST)

    भभुआ में बनेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भभुआ। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत जिले के अंचल भभुआ में खेल भवन का निर्माण होगा। अंचल के बिलारो मौजा थाना नंबर 442, खाता संख्या 192, खेसरा संख्या 129 में खेल भवन सह व्यायामशाला का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना के द्वारा कराया जाएगा, जिस पर कुल 10 करोड़ 94 लाख 82 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

    मां भगवती कंस्ट्रक्शन के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें भूतल व्यायामशाला हाल, मल्टी जिम, जिम उपकरण ट्रेडमिल भारोत्तोलन प्रथम तल मिश्रित खेल प्रशिक्षण के लिए हाल, ताइक्वांडो कुश्ती, कबड्डी, बुशू , तलवारबाजी, द्वितीय तल पर जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय, कान्फ्रेंस हाल 50 व्यक्तियों के लिए, योगा एरोबिक्स एक्सरसाइज, टेबल टेनिस हाल व तृतीय तल पर भविष्य में 50 खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के लिए हाल, किचन हाल, डाइनिंग हाल, शौचालय, आदि का निर्माण कराया जाएगा।

    खेल भवन सह व्यायामशाला समिति की संरचना जिला पदाधिकारी अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक ,मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार राज्य भवन निर्माण नगर निगम लिमिटेड से संबंधित कार्यपालक अभियंता जिला खेल पदाधिकारी सदस्य रहेंगे।

    खेल भवन सह व्यायामशाला में खिलाड़ियों का चयन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई अहर्ता एवं टेस्ट के अनुरूप खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

    जिला खेल व्यायामशाला में राज्य एवं केंद्र की गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र योजना के आलोक में ही चिह्नित इनडोर खेल विधाओं का प्रशिक्षण संचालन किया जाएगा।

    इस संबंध में जिला खेल मीडिया प्रभारी डॉ. तुलसी प्रसाद ने बताया कि जिला खेल भवन सह व्यायामशाला का निर्माण हो जाने से कैमूर के खिलाड़ियों को इनडोर गेम कबड्डी, ताइक्वांडो, कुश्ती जैसे खेलो में खिलाड़ियों को अभ्यास करने में मदद मिलेगी।

    साथ ही जिले में आयोजित विभिन्न राज्यस्तरीय खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के आवासन की सुविधा सुविधाजनक हो जाएगा। इसके साथ जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय खेल में भाग लेकर कैमूर के साथ ही प्रदेश का नाम रौशन कर सके।

    उन्होंने बताया कि खेल भवन में 50 सीटों की क्षमता वाली एसी मीटिंग रूम और अत्याधुनिक जिम्नेजियम शामिल है। जिम में उच्च गुणवत्ता के फिटनेस उपकरण लगाए जाएंगे। ताकि खिलाड़ी अपनी फिटनेस बेहतर बना जा सके। साथ ही लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम और एक मल्टीपरपस हाल भी बनाए जाएंगे।

    उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि बिहार में खेल प्रतिभाओं को निखारने और खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

    उन्होंने बताया कि जिले में जल्द ही नए खेल भवन खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होंगे। खेल भवन सह व्यायामशाला को इस तरह डिजाइन किया गया है कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण से प्रतियोगिताओं, आवासन तक हर सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सके।