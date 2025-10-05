Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सफाई के लिए संसाधन मौजूद, फिर भी भभुआ में गंदगी जस की तस

    By Prince Shubham Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:17 PM (IST)

    भभुआ नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नए क्षेत्रों में विकास कार्य बाधित हैं जबकि पुराने वार्डों में भी स्थिति ठीक नहीं है। नालियाँ जाम हैं और कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं होने से गंदगी फैल रही है। परिषद के पास कूड़ा डंप करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सफाई के लिए कई संसाधन उपलब्ध, फिर भी गंदगी जस की तस

    जागरण संवाददाता, भभुआ। भभुआ नगर परिषद के क्षेत्र का अब विस्तार अधिक हो गया है। 25 वार्डों वाले भभुआ नगर परिषद में कुछ नए क्षेत्रों में काफी अधिक मकान बन गए हैं। लेकिन अभी उन क्षेत्रों में विकास के कुछ कार्य नहीं कराए गए हैं। जबकि ऐसे क्षेत्रों में विकास के लिए बीते माह में लोगों के साथ नगर परिषद की टीम ने बैठक कर योजनाएं भी लीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन अब तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। यह हाल तो नए क्षेत्रों का हैं, लेकिन पुराने जो मूल वार्ड हैं उनमें भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। सबसे खराब स्थिति सफाई व्यवस्था की है।

    87 दैनिक सफाई कर्मी करते हैं काम

    सफाई के नाम पर नगर परिषद की ओर से प्रतिमाह लगभग 35 से 40 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। 87 दैनिक सफाई कर्मी कार्य करते हैं। एनजीओ के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा उठाव किया जाता है।

    पहले नगर परिषद के पास बहुत संसाधन नहीं थे, लेकिन अब कई ट्रैक्टर, जेसीबी, पोकलेन मशीन, मैजिक वाहन आदि कई संसाधन उपलब्ध हैं। जिनके माध्यम से सुबह-शाम व रात में भी सफाई कराई जाती है। लेकिन कहीं डस्टबिन नहीं दिखता। इसके चलते सफाई होने के बाद जहां-तहां कूड़ा कचरा फेंकने से गंदगी कभी हटती ही नहीं।

    कई जगहों पर नाली जाम

    नगर की मुख्य सड़क की बात हो या वार्ड की गलियों की सभी जगह एक ही स्थिति है। कुछ जगहों पर तो ऐसी स्थिति रहती है कि गंदगी के चलते आना-जाना मुश्किल है। गंदगी में एक प्रमुख कारण गंदी नाली भी है। वार्ड की गलियों में कई जगहों पर नाली जाम है, जिसकी सफाई होती ही नहीं।

    वह नालियां अब कूड़ा कचरा फेंकने की जगह बन गई है। इससे दुर्गंध भी उठती है। सबसे बड़ी समस्या नगर परिषद के पास अब तक कूड़ा डंप करने की जगह नहीं मिली है। दो जगह मिली भी तो ग्रामीणों ने वहां कूड़ा डंप करने से रोक दिया। इसके चलते आज भी नगर परिषद जहां-तहां कूड़ा डंप कर रहा है। जिससे न सिर्फ गंदगी फैल रही है बल्कि वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है।