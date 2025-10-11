भभुआ में दूसरे चरण के नामांकन की तैयारी पूरी, 100 मीटर दायरे में केवल तीन गाड़ियों को अनुमति
भभुआ जिले में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होगा। भभुआ और चैनपुर के प्रत्याशी भभुआ अनुमंडल कार्यालय में, जबकि मोहनियां और रामगढ़ के प्रत्याशी मोहनियां अनुमंडल कार्यालय में नामांकन करेंगे। नामांकन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और कुछ नियम लागू किए गए हैं। मतगणना 14 नवंबर को होगी।
जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर 13 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। जो 20 अक्टूबर तक चलेगा। 21 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी। 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी अभ्यर्थिता वापस ले सकते हैं। 11 नवंबर को मतदान होगा।
14 नवंबर को कृषि उत्पादन बाजार समिति मोहनियां परिसर में जिले के चारों विधानसभा के चुनाव की मतगणना होगी। जिले के 205 भभुआ व 206 चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी क्रमश: भभुआ अनुमंडल कार्यालय व डीसीएलआर कार्यालय में नामांकन करेंगे।
नामांकन का कार्य 11 बजे से तीन बजे तक
204 मोहनियां (अ.जा.) व 203 रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्रत्याशी क्रमश: मोहनियां अनुमंडल कार्यालय व डीसीएलआर कार्यालय में नामांकन करेंगे। नामांकन का कार्य 11 बजे से तीन बजे तक होगा। नामांकन कक्ष में अभ्यर्थी सहित पांच लोग प्रवेश कर सकेंगे। जबकि नामांकन कक्ष से सौ मीटर की परिधि में मात्र तीन वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे।
नामांकन को लेकर दोनों अनुमंडल के अनुमंडल कार्यालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परिसर में बैरिकेडिंग की गई है। अनुमंडल कार्यालय जाने वाले रास्ते में ड्राप गेट बनवाया गया है। सुरक्षा के लिए हर ड्रॉप गेट के अलावे अन्य जगहों व अनुमंडल कार्यालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे।
बता दें कि भभुआ विधानसभा क्षेत्र के आरओ एसडीएम भभुआ, चैनपुर के डीसीएलआर भभुआ, मोहनियां विधानसभा के लिए आरओ मोहनियां एसडीएम व रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के डीसीएलआर मोहनियां हैं।
भभुआ के प्रत्याशी आरओ सदर एसडीएम के यहां, चैनपुर के प्रत्याशी आरओ डीसीएलआर भभुआ के यहां, मोहनियां के प्रत्याशी आरओ मोहनियां एसडीएम के यहां व रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आरओ डीसीएलआर मोहनियां के यहां नामांकन करेंगे।
सामान्य जाति के प्रत्याशी को दस हजार रुपये व अजा-अजजा जाति के प्रत्याशी को पांच हजार रुपये नाम निर्देशन शुल्क देना होगा। सभी आरओ के सहयोग के लिए एआरओ प्रतिनियुक्त किए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।