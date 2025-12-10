भभुआ में अतिक्रमण हटाओ अभियान फेल, एक हफ्ते में ही सड़कें फिर बनीं पार्किंग; ठेले पर लगी दुकानें

जागरण संवाददाता, भभुआ। भभुआ नगर में बीते दिनों लगभग एक सप्ताह तक प्रतिदिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। यह अभियान अब भी प्रतिदिन कहीं न कहीं चल ही रहा है। लेकिन इसका असर कुछ नहीं दिख रहा। मात्र एक सप्ताह में ही नप की कार्रवाई बेसअर हो गई।

अतिक्रमण हटाओ अभियान चलने से वेंडर जोन में लगी गुमटी हट गई है, लेकिन जो दुकानदार गुमटी में सामान बेचते थे अब वे ठेला पर दुकान लगा रहे हैं। लेकिन जो समस्या पूर्व की थी वह दूर नहीं हुई। नगर में कहीं वाहन स्टैंड नहीं है। इसके चलते नगर के सभी प्रमुख जगहों पर सड़कें ही वाहन स्टैंड बन गई हैं।

वेंडर जोन में बाइकें खड़ी की जा रही सवारी वाहन, ऑटो, ई-रिक्शा हो या किसी निजी व्यक्ति का वाहन सभी सड़क के किनारे ही खड़ा किए जा रहे हैं। जिस वेंडर जोन से अतिक्रमण हटवाया गया उस वेंडर जोन में बाइकें खड़ी की जा रही है। इसके अलावे ठेला पर दुकान तो लग ही रही हैं।

ऐसे में नगर में कहां और किस तरह अतिक्रमण हटवाया गया यह मामला समझ से परे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर परिषद द्वारा लगभग 50 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना भी वसूल किया गया। नगर परिषद के पदाधिकारी से लेकर कर्मी और पुलिस जवान पूरे दिन जगह-जगह घूम कर अतिक्रमण हटवाए।

दुकान लगाना कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया इस दौरान नगर परिषद की टीम की कार्रवाई को देख कई दुकानदारों ने दुकान लगाना कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, ताकि उन्हें जुर्माना न देना पड़े। लेकिन अब नगर परिषद की कार्रवाई शिथिल हो गई तो पुन: स्थिति पूर्व की तरह ही दिख रही है।