अधौरा प्रखंड के 105 गांवों में आज तक नहीं पहुंची बिजली, सौर ऊर्जा भी हो जाता है फेल

संवाद सूत्र, अधौरा। जिले के पहाड़ी प्रखंड अधौरा में आज भी सभी गांवों में बिजली की सुविधा नहीं है। आजादी के बाद अब तक मात्र तीन गांव में ही बिजली की सुविधा उपलब्ध हुई है। शेष 105 गांवों में बिजली नहीं है। इन गांवों में सौर उर्जा से संचालित बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है।

लेकिन जब मौसम खराब रहता है या बरसात का मौसम होता है तो सोलर प्लेट से भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती। इसके चलते ऐसे समय में ग्रामीणों को बिजली नहीं रहने से कई तरह की परेशानी होती है।

दर्जन गांवों में बिजली की सुविधा पूरी तरह बाधित जानकारी के अनुसार अधौरा प्रखंड के अधौरा वभनीकला व चैनपुरा गांव में बिजली की सुविधा है। इसके अलावे अन्य गांवों में सौर उर्जा से बिजली की सुविधा मिलती है। लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश गांवों में लगा सौर उर्जा संयंत्र खराब है। जिसकी न मरम्मत कराई जा रही है और न ही बदला जा रहा है।

इसके चलते आधा दर्जन गांवों में बिजली की सुविधा पूरी तरह बाधित है। कई गांवों में शाम ढ़लते ही अंधेरा हो जा रहा है। इससे न सिर्फ ग्रामीणों को घर में रहने में परेशानी है बल्कि बच्चों के पठन-पाठन में भी दिक्कत हो रही है। बरसात के मौसम में रात में सर्प बिच्छु का डर ग्रामीणों को सताता है।

चुनाव से पूर्व बिजली आपूर्ति परियोजना का हुआ है शिलान्यास अधौरा प्रखंड के 105 गांवों में बिजली आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास किया गया। जिस पर 96 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना के तहत चैनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 123 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। यह कार्य पांच साल में पूर्ण करना है और इसका कार्य लेजर पावर कंपनी को दिया गया है।

हालांकि अभी यह कार्य कब तक पूर्ण होगा यह समय बताएगा, लेकिन बिजली आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास होने से पहाड़ी प्रखंड के ग्रामीणों में उम्मीद जगी है। बजरंग सिंह खरवार कहके है कि बिजली की सुविधा नहीं रहने से अधौरा प्रखंड के ग्रामीणों को दिक्कत होती है। गांवों में बिजली उपकरण बेकार पड़े हैं। सौर उर्जा संयंत्र से भी निर्वाध रूप से बिजली नहीं मिलती। बरसात के समय में बहुत दिक्कत होती है।

वहीं देवलाल यादव बिजली की सुविधा नहीं होने से यहां के ग्रामीण अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। आजादी के बाद लगभग सभी गांवों में बिजली की सुविधा पहुंच गई। लेकिन अधौरा प्रखंड के गांव अब भी इस सुविधा से वंचित हैं। इस वर्ष बिजली आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इससे उम्मीद जगी है। अब कब तक काम पूरा होगा यह देखना है।