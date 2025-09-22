Language
    मुंडेश्वरी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, शारदीय नवरात्र के पहले दिन 50 हजार से अधिक भक्तों ने किए दर्शन-पूजन

    By Ravindra Nath Bajpai Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:47 PM (IST)

    कैमूर जिले के भगवानपुर में मुंडेश्वरी मंदिर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर के बाहर वाहन टैक्स वसूली को लेकर नोकझोंक हुई। मंदिर में 15वां सत चंडी महायज्ञ भी शुरू हुआ जो 10 अक्टूबर तक चलेगा।

    माता मुंडेश्वरी का श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन

    संवाद सूत्र, भगवानपुर(कैमूर)। प्रखंड के प्रवरा पहाड़ी पर अवस्थित देश के अति प्राचीन माता मुंडेश्वरी मंदिर में शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन सोमवार को 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया। जिले के सभी प्रखंडों सहित अन्य जिलों के अलावा विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु माता मुंडेश्वरी का दर्शन करने पहुंचे। मुंडेश्वरी धाम तक जाने वाले भभुआ-भगवानपुर, भभुआ-मोकरी सड़क पर सूर्योदय होने के साथ वाहनों का आना शुरू हो गया।

    मुंडेश्वरी मंदिर के नीचे प्रांगण में सजी प्रसाद की दुकानों पर भीड़ लगी रही। मंदिर पहुंचे श्रद्धालु मां के दरबार में जय माता दी मां मुंडेश्वरी की जय शेरावाली की जय का जयघोष करते रहे। शारदीय नवरात्र को लेकर मुंडेश्वरी धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहने के चलते मंदिर के नीचे जाम नहीं लग पा रहा था। क्योंकि नीचे लगे बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मी वाकी-टाकी से ऊपर का लोकेशन लेने के बाद नीचे की बाइक या चार पहिया वाहन को जाने की अनुमति दे रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान भगवानपुर की प्रभारी थानाध्यक्ष चंद्रप्रभा कुमारी संभाल रही थी।

    वाहन टैक्स वसूली में दिन भर होता रहा नोकझोंक

    शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन सुबह से शाम तक धार्मिक न्यास समिति के द्वारा सोन नहर कैनाल के समीप लगाए गए बैरियर पर दिनभर आने वालों वाहन चालकों से नोकझोंक होती रही। मुंडेश्वरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन से टैक्स लिया जाता है। लेकिन उसी रास्ते से कई लोग रामगढ़ बजडीहवा आदि गांव अपने घर जा रहे थे। उन लोगों को भी रुकवा कर टैक्स वसूली की जा रही थी। जिसको लेकर नोकझोंक होती रही। लोगों ने कहा कि , जिस स्थल पर वाहन प्रवेश शुल्क की वसूली हो रही है वह मुख्य सड़क है। धार्मिक न्यास समिति को अपने सीमांकन के अंदर ही यह वसूली करनी चाहिए।

    मुंडेश्वरी में 15वां सत चंडी महायज्ञ हुआ शुरू

    माता मुंडेश्वरी मंदिर में 15वें वर्ष सत चंडी महायज्ञ शारदीय नवरात्र के पहले दिन से प्रारंभ हुआ। महायज्ञ का आयोजन 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होगा। दस अक्टूबर को हवन पूजन एवं भंडारा के साथ पूर्णाहुति की जाएगी। बता दें कि महायज्ञ स्थानीय प्रखंड के गांव निंबिया के स्व. लेदर पांडेय के द्वारा 15 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था। अब उनके पुत्र नीपु पांडेय के द्वारा अन्य लोगों के सहयोग से यज्ञ की परंपरा को निभाया जा रहा है।