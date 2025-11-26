यात्री बस से 98 लीटर शराब बरामद, फलों की पेटी में छिपाकर ले जा रहा अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार
पुलिस ने एक यात्री बस से 98 लीटर शराब बरामद की है। शराब फलों की पेटियों में छिपाकर ले जाई जा रही थी। इस मामले में एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा सके। गुप्त सूचना के आधार पर बस की तलाशी ली गई थी।
संवाद सहयोगी, मोहनियां। स्थानीय थाना क्षेत्र के अकोढ़ी गांव के समीप अवस्थित समेकित चेकपोस्ट पर मद्य निषेध विभाग की पुलिस ने एक यात्री बस से 98 लीटर शराब बरामद किया। शराब फलों की पेटियों में छिपाकर रखी गई थी।
पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर निवासी सुदामा जायसवाल का पुत्र सौरभ जायसवाल है।
बनारस से शराब तस्करी का कार्य
मद्य निषेध विभाग के पुलिस निरीक्षक सह प्रभारी गुंजेश कुमार ने बताया कि सौरभ जायसवाल मूल रूप से बक्सर का निवासी है। वर्तमान में वह परिवार के साथ अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में रह रहा है। बनारस से शराब तस्करी का कार्य करता है। पूर्व में डेहरी में शराब के साथ गिरफ्तार हुआ था। उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।
सोमवार की रात में समेकित चेकपोस्ट स्थित मद्य निषेध एवं उत्पाद चेक पोस्ट पर यूपी की तरफ से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। तभी एक बस आई। जो बनारस से डेहरी जा रही थी। बस की तलाशी ली गई तो उसके डिक्की में छह पेटियां रखी गई थीं।
जिसे देखने से लगता है उसमें फल रखे गए हैं। उसको खोला गया तो उसमें 90.6 देशी व 6.765 लीटर अंग्रेजी शराब रखी गई थी। जिसकी कुल मात्रा लगभग 98 लीटर थी। बस के चालक ने बताया कि तस्कर द्वारा कहा गया की यह कीवी फल है।
जिसे डिक्की में रख लिया गया। तस्कर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह वाराणसी से शराब लेकर डेहरी जा रहा था। उसे बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति को देना था। इस मामले में शामिल अन्य तस्करों के बारे में जानकारी ली जा रही है।
