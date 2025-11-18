टैक्टर में वेल्डिंग करा रहे युवक को मारी तीन गोली, बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम

संवाद सूत्र, अलीगंज(जमुई)। चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अलीगंज बाजार में मंगलवार की शाम अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली लगने से हुडरहिया गांव निवासी रणधीर यादव घायल हो गया। बताया जाता है शाम लगभग चार बजे रणधीर यादव अलीगंज बाजार स्थित धर्मकांटा के समीप दुकान से अपने टैक्टर में बेल्डिंग का काम करवा रहा था।

इसी बीच अपाची बाइक सवार तीन युवक आया और रणधीर के ऊपर लगातार तीन गोली चला दी। एक गोली रणधीर के जांघ तथा दूसरी गोली दाएं बांह जा लगी और एक बाहर निकल गई। गोली चलने से अलीगंज बाजार दहल उठा घायलावस्था में रणधीर को इलाज के लिए अलीगंज पीएचसी लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जमुई रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष राजेन्द्र साह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है।