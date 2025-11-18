Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टैक्टर में वेल्डिंग करा रहे युवक को मारी तीन गोली, बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम

    By Mani Kant SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:39 PM (IST)

    बिहार में एक युवक ट्रैक्टर में वेल्डिंग करा रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे तीन गोलियां मार दीं। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बाजार में मारी गोली

    संवाद सूत्र, अलीगंज(जमुई)। चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अलीगंज बाजार में मंगलवार की शाम अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर  दिया। गोली लगने से हुडरहिया गांव निवासी रणधीर यादव घायल हो गया। बताया जाता है शाम लगभग चार बजे रणधीर यादव अलीगंज बाजार स्थित धर्मकांटा के समीप दुकान से अपने टैक्टर में बेल्डिंग का काम करवा रहा था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी बीच अपाची बाइक सवार तीन युवक आया और रणधीर के ऊपर लगातार तीन गोली चला दी। एक गोली रणधीर के जांघ तथा दूसरी गोली दाएं बांह जा लगी और एक बाहर निकल गई। 

    गोली चलने से अलीगंज बाजार दहल उठा

    घायलावस्था में रणधीर को इलाज के लिए अलीगंज पीएचसी लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जमुई रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष राजेन्द्र साह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। 

    पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को चिन्हित कर लिया जाएगा। इधर, गोली चलने से  अलीगंज बाजार दहल उठा है और लोगों में भय व दहशत का माहौल बन गया है।