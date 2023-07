Jamui News: ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, बारात जा रहे दो युवकों की मौके पर मौत; मातम में बदली शादी की खुशियां

जमुई में सोमवार की रात बारात जाने के दौरान बाइक सवार दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया जिससे मौके पर दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया।

ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, बारात जा रहे दो युवकों की मौके पर मौत। जागरण

संवाद सहयोगी, जमुई: बिहार के जमुई जिले में बारात जाने के दौरान सोमवार की देर रात्रि में एक बाइक में मालवाहक ट्रक ने टक्कर मार दिया। इस हादसे में बाइक पर सवार दो युवक की मौत हो गई। घटना झाझा-गिद्धौर एनएच-333 स्थित गिद्धौर थाना के समीप की है। मृतकों में झाझा थाना क्षेत्र के कानन पंचायत अंर्तगत पहाड़पुरा गांव निवासी 32 वर्षीय कासिम अंसारी और 27 वर्षीय मनीर अंसारी शामिल है। बताया जाता है कि गांव के ही रहने वाले युवक इरशाद की शादी सोमवार को थी। बारात इस्लामनगर जा रहा थी। कासिम और मनीर एक ही बाइक पर सवार होकर बारात में शामिल होने निकले थे। गिद्धौर थाना के पास सामने से तेज गति से आ रहे मालवाहक ट्रक ने बाइक में धक्का मार दिया, जिससे बाइक पर सवार दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया। मृतक कासिम झाझा में ही दैनिक मजदूरी का काम करता था, जबकि मनीर कोलकाता में रहकर एक बैग कंपनी में काम करता था। इधर, घटना की जानकारी जैसे ही दोनों पीड़ित परिवार को मिली, वैसे ही स्वजनों में कोहराम मच गया। युवकों की मौत से पूरे गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गई।

