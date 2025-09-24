Language
    Jamui News: सुबह हत्या के केस में जाना था कोर्ट, रात में होमगार्ड को ट्रक ने रौंदा; दर्दनाक मौत

    By Amit Kr Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:33 PM (IST)

    जमुई के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में चकाई-देवघर मुख्य मार्ग पर एक ट्रक ने गश्ती कर रहे पुलिसकर्मियों को कुचल दिया जिसमें होमगार्ड जवान प्रवीण कुमार सिंह की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। मृतक के भतीजे ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है क्योंकि मृतक के भाई की हत्या के मामले में गवाही होनी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सुबह हत्या के केस में जाना था कोर्ट, रात में होमगार्ड को ट्रक ने रौंदा

    संवाद सूत्र, चंद्रमंडी (जमुई)। चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के चकाई-देवघर मुख्य मार्ग पर माधोपुर बाजार स्थित यात्री शेड के समीप सोमवार की देर रात लगभग एक बजे बड़ा हादसा हो गया। देवघर की ओर से आ रहे गिट्टी लदे ट्रक ने गश्ती कर रहे पुलिस जवानों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में सोनो थाना के केवाली निवासी सकलदेव सिंह के पुत्र होमगार्ड जवान प्रवीण कुमार सिंह (40) की मौके पर ही मौत हो गई।

    वहीं, पुलिस वाहन चालक खगड़िया निवासी सचिन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक की टक्कर से बगल में खड़ी पुलिस गाड़ी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस जवान सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे थे। ट्रक की जोरदार टक्कर से गाड़ी में बैठे अवर निरीक्षक असील रजक, जवान दिलीप कुमार सहित एक अन्य भी घायल हो गए। टक्कर

    इतनी भीषण थी कि अवर निरीक्षक कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि खलासी को पुलिस ने पकड़ लिया। सूचना पाकर चकाई पुलिस ने पेट्रोल पंप के समीप ट्रक को जब्त कर लिया। घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए देवघर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति में चालक सचिन कुमार को बेगूसराय रेफर कर दिया गया।

    इधर, मृतक जवान के भतीजे गुलशन ने घटना को साजिश करार देते हुए हत्या की आशंका जताई और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर 2024 को ही उनके पिता गुड्डू सिंह की गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसी मामले में मंगलवार को गवाही होनी थी।

    घटना की सूचना पर झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार, चकाई थानाध्यक्ष राकेश कुमार और चंद्रमंडी थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया। घटना की जानकारी पाकर मृतक की पत्नी और बच्चे भी थाने पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था।

    भाई की हत्या में मंगलवार को होनी थी जेल में बंद अभियुक्तों की गवाही

    चंद्रमंडी थाना में कार्यरत होमगार्ड जवान सोनो थाना क्षेत्र के केवाली गांव निवासी प्रवीण कुमार की ट्रक से कुचलने के मौत के बाद चंद्रमंडी थाने पहुंचे मृतक के भतीजे गुलशन कुमार ने इस घटना को जान बूझकर ट्रक से दबवाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से जांच की मांग की है।

    मृतक के भतीजे के आरोप लगाने के बाद यह मामला पूरी तरह उलझता नजर आ रहा है। इसके साथ ही यह मामला पुलिस के लिए गहन तफ्तीश का विषय बन गया है। भतीजे गुलशन ने पत्रकारों को बताया कि साल 2024 में मेरे पिता गुड्डू सिंह की गांव में ही पंचायती के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    मंगलवार को जमुई कोर्ट में उस मामले में जेल में बंद हत्या के दोनों अभियुक्त का बयान दर्ज होना था। मेरे चाचा प्रवीण कुमार और मैं इसमें अपने पक्ष से उपस्थित होने के लिए जाते। इसीलिए जानबूझकर साजिश के तहत ट्रक से दबाकर मेरे चाचा की हत्या कराई गई है, ताकि केस कमजोर हो जाए. गुलशन ने बताया कि साल 2024 में सितंबर महीने में केवाली गांव में ही पंचायती के दौरान मेरे पिता गुड्डू सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर सोनो थाना में केस दर्ज कराया गया था जो मामला न्यायालय में चल रहा है। दोनों अभियुक्त जेल में है।

    गुलशन ने बताया कि केस को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया है। मेरे पिता की हत्या के बाद गांव के सरकारी बिल्डिंग पर अभियुक्तों ने पोस्टर छोड़कर केस उठाने की धमकी दी थी। जिसका केस सोनो थाना में दर्ज है।

    गुलशन ने पूरे मामले की जांच पदाधिकारी से करने की गुजारिश की है। इधर गुलशन द्वारा हत्या की आशंका जताई जाने से तरह-तरह की चर्चा हो रही है। इधर पुलिस हिरासत में लिए गए खलासी से पूछताछ कर रही है तथा ट्रक छोड़कर भागे चालक की टोह लेने में जुटी हुई है।

    प्रारंभिक जांच में ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन स्वजन अगर आरोप लगा रहे हैं तो इसकी गहराई से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। - राजेश कुमार, एसडीपीओ, झाझा