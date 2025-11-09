चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महिला वोटरों पर नजर, जमुई में स्मृति ईरानी ने किया रोड शो

संवाद सहयोगी, जमुई। विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने-अपने उम्मीदवार के समर्थन में उतर चुके हैं।

रविवार को भाजपा महिला नेता स्मृति ईरानी ने जमुई में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान सड़कों पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी।

स्मृति ईरानी का हेलीकॉप्टर मलयपुर में उतरा और वहीं से दोपहर दो बजे उनका रोड शो प्रारंभ हो गया। रोड शो मलयपुर बाजार होते खैरमा, झाझा बस स्टैंड, कचहरी चौक, महराजगंज होते बोधवन तालाब तक गया।

स्मृति ईरानी ने किया रोड शो।

इस दौरान स्मृति ईरानी खुली जीप पर सवार होकर जहां अपने समर्थकों व लोगों का अभिवादन कर रही थी, वहीं एनडीए कार्यकर्ता फूल-माला देकर उनका स्वागत कर रहे थे। उनके साथ भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह, पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद केशरी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभिषेक राज आदि जीप पर सवार थे।