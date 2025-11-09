Language
    चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महिला वोटरों पर नजर, जमुई में स्मृति ईरानी ने किया रोड शो

    By Rajesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:13 PM (IST)

    चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, सभी राजनीतिक दलों ने महिला मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया। जमुई में स्मृति ईरानी ने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। ईरानी ने उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। 

    स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, जमुई। विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने-अपने उम्मीदवार के समर्थन में उतर चुके हैं।

    रविवार को भाजपा महिला नेता स्मृति ईरानी ने जमुई में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान सड़कों पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी।

    स्मृति ईरानी का हेलीकॉप्टर मलयपुर में उतरा और वहीं से दोपहर दो बजे उनका रोड शो प्रारंभ हो गया। रोड शो मलयपुर बाजार होते खैरमा, झाझा बस स्टैंड, कचहरी चौक, महराजगंज होते बोधवन तालाब तक गया।

    स्मृति ईरानी ने किया रोड शो।

    इस दौरान स्मृति ईरानी खुली जीप पर सवार होकर जहां अपने समर्थकों व लोगों का अभिवादन कर रही थी, वहीं एनडीए कार्यकर्ता फूल-माला देकर उनका स्वागत कर रहे थे। उनके साथ भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह, पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद केशरी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभिषेक राज आदि जीप पर सवार थे।

    रोड शो के दौरान भारी भीड़ सड़क के दोनों ओर भाजपा व एनडीए के समर्थकों की भीड़ लगी रही।

    बिहार में चारों तरफ विकास

    स्मृति ईरानी ने कहा कि आज बिहार की हर सड़क और हर कोने में जो विकास दिखाई दे रहा है, वह अभूतपूर्व आशीर्वाद का परिणाम है। जो न लोकतंत्र के इस उत्सव में बड़ी संख्या में भाग लिया और पहले चरण में मतदान केंद्रों तक पहुंचे। अब मैं सभी से आग्रह करती हूं कि दूसरे चरण में भी इसी प्रतिबद्धता को जारी रखें।

    बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह पर बोलते हुए बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि श्रेयसी बिहार में सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने जा रही हैं। श्रेयसी सिंह ने कहा कि लोगों से इतना उत्साह और समर्थन पाकर बहुत अच्छा लग रहा है, यह वाकई शानदार अनुभव है।