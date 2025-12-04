Language
    सिमुलतला में होगा भव्य शिवशक्ति महायज्ञ, 8-17 मार्च तक रहेंगे महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज

    By Sandeep Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:21 AM (IST)

    सिमुलतला में 8 से 17 मार्च तक शिवशक्ति महायज्ञ का भव्य आयोजन होगा, जिसमें महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने ...और पढ़ें

    शिवमहापुराण कथा का रसपान कराएंगे महाराज।

    संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। नए वर्ष में जिलेवासियों को पुनः सिमुलतला के गौरव श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज, पीठाधीश्वर दक्षिण कालीपीठ हरिद्वार, का सान्निध्य प्राप्त होगा।

    वे आगामी आठ मार्च से 17 मार्च तक सिमुलतला के सेवाधाम में आयोजित होने वाले श्री श्री 1008 शिवशक्ति महायज्ञ में विराजित रहेंगे तथा अपने मुखारबिंद से शिवमहापुराण कथा के माध्यम से भक्तों को शिवभक्ति का अमृतपान कराएंगे।

    महायज्ञ को भव्य स्वरूप देने के लिए बुधवार को सेवाधाम में आचार्य जयदेव जी महाराज (प्रदेश अध्यक्ष, सनातनी धर्म महासभा बिहार) की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में महायज्ञ को सफल बनाने संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

    इस दौरान भाजपा नेता विनोद प्रसाद यादव, सतीश राय, विवेक कुमार सिंह, सुनील पांडेय, चंदन पांडेय समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। वहीं, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सह भाजपा वरीय नेता सम्राट चौधरी, केंद्र एवं बिहार सरकार के कई मंत्री तथा कुछ राज्यपालों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। इनके अलावा अभिनेता सह भाजपा नेता मनोज तिवारी, शिवेश मिश्रा, किशन कुमार, गोलू राजा, स्वाति मिश्रा, निशा उपाध्याय व तृप्ति शाक्या अपनी सहमति दे चुके हैं।

    सूत्रों के अनुसार, एक शंकराचार्य तथा बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के भी आने की संभावना प्रबल है। देश के अनेक प्रसिद्ध संत भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इधर, बैठक में बताया गया कि महायज्ञ का कलश शोभा यात्रा 08 मार्च को निकाला जाएगा, जिसमें 5051 कुंवारी कन्याएं व बड़ी संख्या में माताएं शामिल होंगी।

    कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जमुई-बांका के साथ झारखंड के देवघर जिले के सभी पंचायतों में समिति गठन किया जाएगा। आचार्य जयदेव जी महाराज ने कहा कि महायज्ञ सनातन संस्कृति का महान उत्सव है। मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से आह्वान करता हूं कि वे जागृत हों और इस पावन अनुष्ठान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।