Sikandra vidhan sabha Chunav Result: सिकंदरा सीट पर कई पार्टियां मैदान में, क्या फिर चलेगा HAMS का सिक्का?

डिजिटल डेस्क, जमुई। सिकंदरा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है जो जमुई जनपद के अंतर्गत आती है। ये जमुई लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। इस बार सिकंदरा सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Sikandra vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।

Sikandra vidhan sabha Election Result 2025: तीन पार्टियों के बीच मुकाबला सिकंदरा विधानसभा सीट पर जनता राष्ट्रीय जनता दल (RJD) एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बीच मुकाबला है। जहां आरजेडी से उदय नारायण चौधरी, वहीं HAMS से पिछले बार के विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। Sikandra Vidhan sabha Chunav result की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही समय में वोटो की गिनती शुरू हो जाएगी।