‘हमने हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य रोका’, जमुई में नीतीश कुमार का बड़ा दावा

संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को झाझा के चंदबारी मैदान में आयोजित जनसभा में कहा कि बीस साल पहले की सरकार ने बिहार को सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया था। उस समय समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्य फैलाने का कार्य किया जाता था। उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा और सम्मान दिया है। करबला की घेराबंदी कराई गई, उर्दू शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों के समान वेतनमान दिया गया और सभी मदरसों को मान्यता दी गई। अब मंदिरों की घेराबंदी भी की जा रही है ताकि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बनी रहे।

उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग और हर समुदाय के विकास के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में आम लोग असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है।सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई की व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अब लोग मात्र पांच घंटे में पटना या बनारस जैसे बड़े शहरों तक पहुंच सकते हैं।

125 यूनिट बिजली निःशुल्क उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है, जिससे तीन करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले दस हजार रुपये की सहायता दी जा रही है, जो वापस नहीं ली जाएगी। यदि महिला आगे बढ़ना चाहती है तो सरकार दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बीस सालों के दौरान बिहार में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि जमुई में मेडिकल कॉलेज, बरनार जलाशय, नागी-नकटी जलाशय का जीर्णोद्धार और गिद्धौर स्टेडियम का निर्माण जैसे कई विकास कार्य चल रहे हैं।

बिहार की प्रगति में केंद्र सरकार की भी भूमिका उन्होंने कहा कि बिहार की प्रगति में केंद्र सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्यक्रम में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री संजय झा ने भी एनडीए प्रत्याशी दामोदर रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और एक-एक मत देने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री संजय झा और अन्य नेताओं का जदयू कार्यकर्ताओं ने भव्य माला पहनाकर स्वागत किया।