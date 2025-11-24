Language
    Bihar Politics: तार-तार हुआ M+Y समीकरण, NDA को भी भर-भर कर मिले मुस्लिम और यादव वोट

    By Arvind Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:34 PM (IST)

    जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में माय समीकरण टूट गया। एनडीए उम्मीदवार प्रफुल्ल मांझी ने राजद के उदय नारायण चौधरी को हराया। मुस्लिम वोट बंटने और नीतीश सरकार की योजनाओं के कारण एनडीए को फायदा हुआ। ओवैसी की पार्टी ने भी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की।

    एनडीए को मिले जमकर वोट। (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, जमुई। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में माय समीकरण न सिर्फ तार-तार हुआ बल्कि मुसलमान का वोट एनडीए प्रत्याशी की झोली में भी गया।

    नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ में ही महागठबंधन प्रत्याशी का पानी उतर गया। स्थिति ऐसी रही की अलीगंज प्रखंड में एनडीए महागठबंधन के पीठ पर सवार रहा और सिकंदरा की गिनती प्रारंभ होते ही मांझी के हाथ में जीत की पतवार चली गई।

    रही-सही कसर खैरा प्रखंड ने पूरा कर दिया। वहां भी मुस्लिम मतों में बिखराव ने महागठबंधन की उम्मीद पर पानी फेर दिया और प्रफुल्ल मांझी की बड़ी जीत हुई।

    राजद के वरिष्ठ नेता रहे प्रो. सुपेंद्र यादव कहते हैं कि इतनी कांटे की टक्कर अलीगंज में 2010 में भी नहीं हुई थी। तब भी कम पोलिंग परसेंटेज में यहां से राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के उम्मीदवार को 1600 वोट से बढ़त मिली थी तब।

    एनडीए से रामेश्वर पासवान जैसे कद्दावर नेता उम्मीदवार थे। यहां यह बताना लाजिमी है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए उम्मीदवार प्रफुल्ल कुमार मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को 23903 मत से पराजित किया।

    प्रफुल्ल कुमार मांझी के अलीगंज प्रखंड के 125 मतदान केंद्रों पर 1176 मत से पिछड़ने के बाद सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र ने उन्हें 18161 वोट का लीड दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रफुल्ल मांझी की 17918 वोट की निर्णायक बढ़त बन गई। एनडीए उम्मीदवार को खैरा प्रखंड में भी उम्मीद से ज्यादा 6918 वोटो की बढ़त मिली। इस बढ़त के पीछे ओवैसी के उम्मीदवार मनोज कुमार दास द्वारा मुस्लिम मतों में जबरदस्त सेंधमारी मुख्य कारण रहा।

    इसके अलावा एनडीए उम्मीदवार को भी मुस्लिम बूथों पर भी अच्छा खासा मत मिला, इसकी पुष्टि मतगणना परिणाम से हो रही है।

    नीतीश की योजनाओं का असर

    मुस्लिम गांव कैथा के दो मतदान केंद्र पर एनडीए उम्मीदवार को 69 और 66 वोट मिले जबकि राजद उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को 34 और 69 वोट ही मिले। यहां ओवैसी का जलवा रहा। उसके खाते में 219 और 303 मत पड़े। कुछ ऐसी ही स्थिति आढ़ा के पांच मतदान केंद्रों पर रही। यहां भी प्रफुल्ल मांझी को 116, 82, 51, 37 और चार मत मिले।

    पलसा बुजुर्ग के दो मतदान केंद्र पर भी एनडीए ने जबरदस्त टक्कर दी। यहां उदय नारायण चौधरी को 339 और 89 वोट मिले तो प्रफुल्ल कुमार मांझी को भी 88 और 217 वोट मिले। सेवे के भी दो मतदान केंद्र पर राजग के खाते में 149 वोट जुड़े। मतदान केंद्र संख्या सात और आठ तेलार गांव के हैं।

    यहां भी मुसलमान, यादव और चौधरी की आबादी है जो पूरी तरह से राजद का आधार वोट है लेकिन यहां भी कुल 503 वोट राजद के खाते में गया तो 362 वोट एनडीए झटक ले गया। यह सिर्फ बानगी भर है। ऐसे कई मतदान केंद्र हैं जहां नीतीश की 10 हजारी सहित पेंशन राशि की बढ़ोतरी और 125 यूनिट मुफ्त बिजली सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का असर साफ-साफ दिखा।

    यादव वोट भी कड़ाही में

    अब जरा तेजस्वी यादव के स्वजातीय गढ़ का भी हाल देख लें। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव इस्लामनगर में कुल पांच बूथ हैं। यहां मतदान केंद्र संख्या 100 से लेकर 104 तक में लालटेन को 521, 355, 543, 290 तथा 335 मत मिले।

    दूसरी तरफ एनडीए की कड़ाही(चुनाव चिह्न) में 69, 114, 44, 73 और 19 वोट का तड़का लगा। हाबूनगर के दो मतदान केंद्र 98 और 99 पर भी प्रफुल्ल के खाते में 270 मत गिरे। ऐसे मतदान केंद्रों की लंबी फेहरिस्त है।

    मुसलमान बूथ पर प्रमुख तीन उम्मीदवारों को मिले मत

    बूथ-वार मतदान परिणाम

    बूथ का नाम राजद (RJD) एनडीए (NDA) एआईएमआईएम (AIMIM)
    उमवि कैथा उ भाग 34 69 219
    उमवि कैथा द भाग 69 66 303
    उमवि तेलार उ भाग 264 139 31
    उमवि तेलार द भाग 239 246 5
    मवि आढ़ा द भाग 106 116 130
    मवि आढ़ा उ भाग 76 82 135
    उवि आढ़ा प भाग 159 51 221
    उवि आढ़ा पू भाग 148 37 307
    मवि आढ़ा प भाग 194 4 312
    उमवि पलसा बुजुर्ग दायां भाग 339 88 10
    उमवि पलसा बुजुर्ग बायां भाग 89 217 9
    प्रावि इचौड़ 239 67 142
    उमवि पलसा खुर्द उ भाग 222 6 171
    उमवि पलसा खुर्द द भाग 132 115 110
    मवि दीननगर उ भाग 349 93 98
    मवि दीननगर पू भाग 318 20 174
    मवि दीननगर प भाग 273 8 129
    मवि दीननगर प भाग 2 291 70 94
    उमवि सहोड़ा बायां भाग 293 139 113
    उमवि पोहे 149 153 224
    उमवि मकतब, चौकीटांड़ दायां भाग 163 224 128
    उमवि मकतब, चौकीटांड़ बायां भाग 346 43 221
    उमवि भीमाइन दायां भाग 176 79 357
    उमवि भीमाइन बायां भाग 120 241 37
    उमवि अरुणमाबांक दायां भाग 217 269 18
    उमवि अरुणमाबांक बायां भाग 211 164 173
    उमवि धनवे 61 262 257
    उमवि मुड़बड़ो दायां भाग 154 172 168
    उमवि मुड़बड़ो मध्य भाग 75 309 58
    उमवि मुड़बड़ो बायां भाग 141 79 199
    प्रा वि सलैया 420 72 149
    उमवि देवलाटांड़ बायां भाग 84 23 124
    उमवि देवलाटांड़ मध्य भाग 107 43 232
    उमवि देवलाटांड़ दायां भाग 92 88 376
    उ उर्दू मवि, सितमाडीह (1) 191 29 328
    उ उर्दू मवि, सितमाडीह (2) 277 4 264
    मवि गरही 152 38 112
    कुल वोट (37 बूथ) 6,450 3,605 6,013