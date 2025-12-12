Language
    मिथिला एक्सप्रेस में पुलिस ने की जांच, बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद

    By Satyam Kr Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:47 PM (IST)

    झाझा में रेल पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 15233 अप कोलकाता-दरभंगा मिथिला एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। रेल पुलिस ने नियमित जांच के द ...और पढ़ें

    पुलिस ने पकड़ी शराब। (जागरण)

    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। गुरुवार की रात्रि रेल पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब 15233 अप कोलकाता–दरभंगा मिथिला एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई।

    यह कार्रवाई उस समय की गई जब ट्रेन झाझा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर खड़ी थी और रेल पुलिस नियमित जांच अभियान के तहत बोगियों की तलाशी ले रही थी।

    तलाशी के दौरान सामान्य बोगी के शौचालय के पास एक बैग व एक झोला लावारिश अवस्था में मिला। संदिग्ध वस्तुओं को जब्त कर जांच की गई तो उनमें विदेशी शराब की बड़ी खेप पाई गई।

    बरामद शराब में 61 कैन बियर, 180 एमएल की 58 बोतलें, और अन्य कंपनी की 53 अंग्रेजी शराब की बोतलें शामिल हैं। रेल पुलिस के अनुसार इस रेलखंड का इस्तेमाल शराब तस्कर लंबे समय से देशी व विदेशी शराब की तस्करी के लिए करते रहे हैं।

    झाझा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल और रेल पुलिस द्वारा इससे पहले भी कई बार बड़े पैमाने पर शराब की खेप पकड़ी जा चुकी है।

    इस संबंध में रेल थाना प्रभारी बृंद कुमार ने बताया कि बोगी से बरामद शराब को लेकर यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

    पुलिस ने जब्त शराब को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी