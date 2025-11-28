मिड-डे मील की दाल में मिले कीड़े, बच्चों को परोसा जा रहा घटिया भोजन; ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

संवाद सूत्र, अलीगंज(जमुई)। प्रखंड क्षेत्र के नवीन प्राथमिक विद्यालय, कोदवरिया में मिड-डे मील में दाल में कीड़े मिलने का मामला गुरुवार को प्रकाश में आया। छात्रों नीतीश कुमार, पंकज कुमार, सुनील कुमार, राकेश कुमार, भोलानाथ यादव, मनोज कुमार, नीशु कुमारी, पूजा कुमारी समेत दर्जनों बच्चों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से विद्यालय में घटिया भोजन परोसा जा रहा है।

बच्चों का आरोप है कि प्रभारी एचएम और रसोइया मनमानी रवैया अपनाते हुए सड़ा-गला चावल और दाल बनाकर परोसते हैं। आपत्ति जताने पर कहा जाता है कि जैसा सामग्री मिलता है, वैसा ही बनेगा। भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल बच्चों ने कहा कि सोमवार को भी दाल में कीड़े मिले, जिससे भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। ग्रामीण सुंदर यादव, मनोज यादव और राजकुमार प्रसाद ने कहा कि मिड-डे मील में साफ-सफाई के बिना भोजन तैयार किया जाना और घटिया सामग्री का उपयोग बेहद चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि यह लापरवाही प्रभारी एचएम और रसोइया दोनों की सहभागिता में हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार, इस तरह की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन उच्चाधिकारियों ने अनदेखी कर दी। जान-बूझकर फोटो-वीडियो वायरल करने का आरोप इधर, प्रभारी एचएम रामाशीष भूईया ने स्वीकार किया कि सोमवार को दाल में कीड़े मिले थे, जिसे फेंक कर दोबारा दाल बनाई गई। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे और कुछ ग्रामीण जान-बूझकर फोटो-वीडियो वायरल कर रहे हैं। रसोईया की लापरवाही थी, अब किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।