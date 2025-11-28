Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिड-डे मील की दाल में मिले कीड़े, बच्चों को परोसा जा रहा घटिया भोजन; ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:28 AM (IST)

    जमुई के एक विद्यालय में मिड-डे मील की दाल में कीड़े पाए गए, जिससे बच्चों को घटिया भोजन परोसे जाने का आरोप लगा है। छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभारी एचएम ने कीड़े मिलने की बात स्वीकार की है और मिड-डे मील प्रभारी ने जांच का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मिड-डे मील की दाल में मिले कीड़े

    संवाद सूत्र, अलीगंज(जमुई)। प्रखंड क्षेत्र के नवीन प्राथमिक विद्यालय, कोदवरिया में मिड-डे मील में दाल में कीड़े मिलने का मामला गुरुवार को प्रकाश में आया। छात्रों नीतीश कुमार, पंकज कुमार, सुनील कुमार, राकेश कुमार, भोलानाथ यादव, मनोज कुमार, नीशु कुमारी, पूजा कुमारी समेत दर्जनों बच्चों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से विद्यालय में घटिया भोजन परोसा जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्चों का आरोप है कि प्रभारी एचएम और रसोइया मनमानी रवैया अपनाते हुए सड़ा-गला चावल और दाल बनाकर परोसते हैं। आपत्ति जताने पर कहा जाता है कि जैसा सामग्री मिलता है, वैसा ही बनेगा। 

    भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल

    बच्चों ने कहा कि सोमवार को भी दाल में कीड़े मिले, जिससे भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। ग्रामीण सुंदर यादव, मनोज यादव और राजकुमार प्रसाद ने कहा कि मिड-डे मील में साफ-सफाई के बिना भोजन तैयार किया जाना और घटिया सामग्री का उपयोग बेहद चिंताजनक है। 

    उन्होंने कहा कि यह लापरवाही प्रभारी एचएम और रसोइया दोनों की सहभागिता में हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार, इस तरह की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन उच्चाधिकारियों ने अनदेखी कर दी। 

    जान-बूझकर फोटो-वीडियो वायरल करने का आरोप

    इधर, प्रभारी एचएम रामाशीष भूईया ने स्वीकार किया कि सोमवार को दाल में कीड़े मिले थे, जिसे फेंक कर दोबारा दाल बनाई गई। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे और कुछ ग्रामीण जान-बूझकर फोटो-वीडियो वायरल कर रहे हैं। रसोईया की लापरवाही थी, अब किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    शिकायत मिली है। विद्यालय पहुंचकर जांच की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई तय है। - सुधीर कुमार, प्रभारी, मिड-डे मील, इ. अलीगंज