Kolkata Chhapra Train: कोलकाता-छपरा के बीच चलेगी एक और स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल
रेलवे ने कोलकाता और छपरा के बीच एक और विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच चलेगी और यात्रियों को काफी सुविधा प्रदान करेगी। रेलवे ने ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें यात्रा की तारीखें और समय शामिल हैं। यह अनारक्षित ट्रेन उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो तत्काल यात्रा करना चाहते हैं।
जागरण टीम, जमुई/भागलपुर)। छठ पर्व के अवसर पर चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों से यात्रियों को अत्यंत सुविधा हो रही है। ये विशेष ट्रेनें बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करते हुए लोगों को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अधिक सुविधाजनक एवं सुगम यात्रा विकल्प प्रदान करती हैं।
छठ पर्व के उपरांत यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कोलकाता और छपरा के बीच एक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस आशय की जानकारी आसनसोल पीआरओ ने बुधवार की संध्या दी।
उन्हाेंने बताया कि ट्रेन संख्या 05088 छपरा-कोलकाता अनारक्षित विशेष ट्रेन 30 अक्टूबर को छपरा से दोपहर 02:05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 06:00 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
ट्रेन संख्या 05087 कोलकाता-छपरा अनारक्षित विशेष ट्रेन 31 अक्टूबर को कोलकाता से सुबह 09:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 01:30 बजे छपरा पहुंचेगी।
यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नैहाटी, बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किउल, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।
भागलपुर-आनंद विहार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
छठ के दौरान आने वाली भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए एकतरफा अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
03433 भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल अनारक्षित एकतरफा विशेष ट्रेन 31 अक्टूबर को भागलपुर से दोपहर 1:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 1:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों सहित 20 स्टेशनों पर रुकेगी।
