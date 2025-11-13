Jhajha vidhan sabha Chunav Result: तीन पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला, क्या इस बार भी जेडीयू जमा पाएगा अपना सिक्का
झाझा विधानसभा में दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को संपन्न करवाए गए हैं। झाझा विधानसभा में तीन पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। बिहार Jhajha Vidhan sabha Chunav result कल जारी किए जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, झाझा: झाझा जमुई जिले का विधानसभा क्षेत्र है और यह जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झाझा में 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव संपन्न करवाए गए हैं। झाझा विधानसभा क्षेत्र के एमएलए जेडीयू पार्टी के प्रत्याशी दामोदर रावत हैं। उन्होंने साल 2020 में विधानसभा के चुनाव में आरजेडी को हराकर कुल 76972 वोट हासिल किए थे। फिलहाल यहां दूसरे चरण के चुनाव हो गए हैं, जिसका परिणाम Jhajha vidhan sabha Election Result 2025 कल जारी किया जाएगा।
तीन गुटों के बीच मुकाबला Bihar vidhan sabha chunav Result
इस बार बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में झाझा विधानसभा से तीन पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। जेडीयू के प्रत्याशी दामोदर रावत, आरजेडी के प्रत्याशी जय प्रकाश यादव और जसुपा के प्रत्याशी नीलेंदु दत्त मिश्रा झाझा विधानसभा से चुनाव के लिए खड़े हैं।
साल 2020 में कौन रहा आगे
साल 2020 झाझा विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो जेडीयू के प्रत्याशी दामोदर रावत कुल 76972 सीटों से जीतकर झाझा विधानसभा के एमएलए बने थे। उनके विपक्ष में खड़े राजद के प्रत्याशी राजेन्द्र प्रसाद को कुल 75293 वोट मिले थे।
9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में
इस बार झाझा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए कुल 22 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से चुनाव आयोग ने कुल 17 उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए हैं और पांच उम्मीदवारो के आवेदन को कैंसिल किया है। साथ ही 9 उम्मीदवारों के उम्मीदवार झाझा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़े है।
