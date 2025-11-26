Bihar Government: महिला रोजगार योजना की अगली किस्त कब मिलेगी? अधिकारी ने दिया बड़ा अपडेट
जीविका द्वारा जिन महिलाओं के खाते में अभी तक 10 हजार रुपये नहीं भेजे गए हैं, उन्हें दिसंबर के अंत तक यह राशि मिल जाएगी। प्रखंड में 34 हजार महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 30 हजार को राशि मिल चुकी है। प्रबंधक ने बताया कि महिलाओं को रोजगार शुरू करना अनिवार्य है, जिसके बाद अगली बड़ी राशि भेजी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है।
संवाद सूत्र, चंद्रमंडी (जमुई)। जिन महिलाओं के खाते में अभी तक जीविका की ओर से 10 हजार रुपये की राशि नहीं भेजी गई है, उनके खाते में दिसंबर माह के अंत तक राशि भेज दी जाएगी। यह जानकारी जीविका के प्रखंड प्रबंधक आशीष कुमार सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रखंड में इस योजना का लाभ लेने के लिए कुल 34 हजार महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 30 हजार महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये डीबीटी के तहत भेजे जा चुके हैं, बाकी 4000 महिलाओं के खाते में भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक राशि भेज दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को भी कई महिलाओं को राशि हस्तांतरित की जाएगी। प्रबंधक ने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं को यह 10 हजार रुपये दिए गए हैं, उन्हें हर हाल में रोजगार शुरू करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताय कि जल्द ही जीविका की टीम द्वारा रोजगार से जुड़ी गतिविधियों की जांच की जाएगी। इसके बाद ही एक लाख 90 हजार रुपये की अगली बड़ी राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। इसमें कुछ समय लग सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि जिन महिलाओं ने राशि तो ले ली है, लेकिन रोजगार शुरू नहीं किया है, उन्हें तुरंत रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि बैंक खाते और आधार कार्ड में गड़बड़ी होने पर राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, इसलिए समय रहते उसे ठीक कराना जरूरी है।
