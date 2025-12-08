Language
    जमुई में जीविका दीदियों ने किया प्रदर्शन, सीएम पर लगाए अवैध वसूली के गंभीर आरोप

    By Rajesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    जमुई के लोगाय गांव में जीविका दीदियों ने सीएम रीता देवी पर अवैध धन मांगने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने ...और पढ़ें

    Hero Image

    जीविका दीदीयों ने किया विरोध प्रदर्शन। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, जमुई। झाझा प्रखंड के लोगाय गांव में सोमवार को बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम रीता देवी पर अवैध रूप से पैसा मांगने और मामले को दबाने का गंभीर आरोप लगाया।

    जीविका दीदी सरोजनी देवी, माला देवी, पूजा देवी, माया देवी, रूपा देवी, खुशबू देवी सहित कई महिलाओं ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व सीएम द्वारा पैसों की मांग का मामला सामने आने के बाद जांच शुरू हुई है।

    इसी बीच सीएम रीता देवी और उनकी बेटी द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि शिकायत नहीं लेने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है।

    महिलाओं ने बताया कि जब मामला खुल चुका है और जांच जारी है, तब भी बीपीएम सुजीत कुमार द्वारा रीता देवी को दोबारा सीएम बनाने की तैयारी की जा रही है, जो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है।

    प्रदर्शन में शामिल जीविका दीदियों और ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि सीएम को पद से नहीं हटाया गया और निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो वे जिला पदाधिकारी जमुई से लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा तक आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करेंगे।

    उन्होंने कहा कि उनके पास पूरे सबूत मौजूद हैं, जिन्हें वे उच्च अधिकारियों के सामने पेश करेंगी।ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के आरोप और दबाव की घटनाए जीविका समूहों की छवि को खराब करती हैं।

    उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाए दोबारा न हो सकें। मामले में जीविका के बीपीएम सुजीत कुमार से पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं की।