जमुई में जीविका दीदियों ने किया प्रदर्शन, सीएम पर लगाए अवैध वसूली के गंभीर आरोप

संवाद सहयोगी, जमुई। झाझा प्रखंड के लोगाय गांव में सोमवार को बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम रीता देवी पर अवैध रूप से पैसा मांगने और मामले को दबाने का गंभीर आरोप लगाया।

जीविका दीदी सरोजनी देवी, माला देवी, पूजा देवी, माया देवी, रूपा देवी, खुशबू देवी सहित कई महिलाओं ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व सीएम द्वारा पैसों की मांग का मामला सामने आने के बाद जांच शुरू हुई है।

इसी बीच सीएम रीता देवी और उनकी बेटी द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि शिकायत नहीं लेने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है।

महिलाओं ने बताया कि जब मामला खुल चुका है और जांच जारी है, तब भी बीपीएम सुजीत कुमार द्वारा रीता देवी को दोबारा सीएम बनाने की तैयारी की जा रही है, जो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है।

प्रदर्शन में शामिल जीविका दीदियों और ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि सीएम को पद से नहीं हटाया गया और निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो वे जिला पदाधिकारी जमुई से लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा तक आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करेंगे।