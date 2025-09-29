Language
    Bihar Police Transfer: बिहार चुनाव से पहले जमुई पुलिस में बड़ा फेरबदल, रिंकू रजक को चिहरा थाना की कमान

    By Sanjay Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:44 PM (IST)

    जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने 17 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। खैरा चिहरा महिला थाना समेत कई थानों के थानाध्यक्ष बदले गए हैं। यह फेरबदल बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है क्योंकि कई अधिकारियों का कार्यकाल एक ही अनुमंडल में तीन-चार साल का हो गया था।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, जमुई। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने 17 पुलिस पदाधिकारियों का फेरबदल किया है। खैरा थाना में पदस्थापित पुअनि. रंजीत कुमार को चरकापत्थर और महिला थाना में पदस्थापित रिंकू रजक को चिहरा थाना की कमान सौंपी गई है।

    चिहरा थानाध्यक्ष कुंज बिहारी कुमार को खैरा थाना का अपर थानाध्यक्ष बनाया गया है। महिला थाना में पदस्थापित पुअनि. अनुज कुमार को चुनाव कोषांग, मलयपुर थाना में पदस्थापित पुअनि. आयुषी को सिमुलतला, लछुआड़ थाना में पदस्थापित पुअनि. नीतीश कुमार को बिचकोरवा में पदस्थापित किया गया है।

    चंद्रमंडी थाना में पदस्थापित पुअनि. दीपक कुमार को लछुआड़, गिद्धौर थाना में पदस्थापित पुअनि. रितेश कुमार को चंद्रमंडी, लछुआड़ थाना में पदस्थापित पुअनि. प्रेम प्रभात को चिहरा, गरही थाना में पदस्थापित पुअनि. रूबी कुमारी-2 को सोनो, बरहर थाना में पदस्थापित पुअनि. धर्मेंद्र कुमार को झाझा, लछुआड़ थाना में पदस्थापित पुअनि. विपिन चंद्र पालटा को झाझा भेजा गया है।

    मोहनपुर थाना में पदस्थापित पुअनि. अनूप कुमार को सोनो, गिद्धौर थाना में प्रस्तावित पुअनि. प्रभात राय को चकाई, सिमुलतला थाना में प्रतिस्थापित पुअनि. अर्चना कुमारी को मलयपुर, जमुई थाना में पदस्थापित पुअनि. नीलम कुमारी को सिमुलतला तथा चरकापत्थर थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह को जमुई थाना में पदस्थापित किया गया है।

    बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह फेरबदल किया गया है। इन सभी पुलिस पदाधिकारियों का एक अनुमंडल में तीन से चार वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है।