    Jamui News: युवती की मौत से परिजनों का हंगामा, क्लिनिक में तोड़फोड़, डॉक्टर फरार

    By Satyam Kr Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:21 AM (IST)

    जमुई के झाझा में एक निजी क्लिनिक में युवती की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और क्लिनिक में तोड़फोड़ की। मृतका की पहचान शिवानी कुमारी के रूप में हुई जिसकी अगले महीने शादी होनी थी। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    क्लिनिक में युवती की मौत के बाद बवाल, तोड़फोड़ देख फरार हुए चिकित्सक। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। शनिवार की देर शाम शहर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती 21 वर्षीय युवती की मौत हो जाने से परिजनों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में तोड़फोड़ कर दी।

    घटना के बाद चिकित्सक से लेकर कंपाउंडर तक क्लिनिक से फरार हो गए। मृतका की पहचान पेट्रोल पंप निवासी हरि साव की पुत्री शिवानी कुमारी के रूप में हुई।

    सूचना मिलते ही झाझा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेजने की तैयारी शुरू की गई।

    इस दौरान मृतका के परिजन और क्लिनिक के कर्मचारियों के बीच मामला सुलझाने की कोशिश घंटों तक चलती रही, लेकिन गुस्साए परिजनों को शांत नहीं किया जा सका।

    पिता हीरा साव, मां उर्मिला देवी और बहन अंजू कुमारी ने चिकित्सक पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि शिवानी की शादी अगले माह होनी थी, जिससे पूरे परिवार में मातम छा गया है।

    शुक्रवार की सुबह शिवानी को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई थी। चिकित्सक ने जांच के बाद दवा देकर घर भेज दिया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। शाम को दोबारा क्लिनिक पहुंचने पर चिकित्सक ने शिवानी को भर्ती कर दवा और पानी चढ़ाना शुरू किया।

    इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ देर बाद मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि चिकित्सक की गलत दवा और लापरवाही के कारण शिवानी की जान गई। जब हालत बिगड़ी, तो चिकित्सक ने मरीज को किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी।

    मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग क्लिनिक पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसमें सीसीटीवी कैमरा, दरवाजे का शीशा और चिकित्सक कक्ष को नुकसान पहुंचा।

    सूचना मिलने पर झाझा थाना से एसआई अजय पांडेय और एएसआई मुकेश कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की। समाचार लिखे जाने तक मृतका के परिजन और क्लिनिक प्रबंधन के बीच बातचीत जारी थी।