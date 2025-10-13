Language
    Jamui News: चुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, थानू दास हत्याकांड में फरार नक्सली 20 साल बाद गिरफ्तार

    By Amit Kr Roy Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:45 AM (IST)

    चंद्रमंडी पुलिस ने कुख्यात अपराधी थानू दास समेत पांच लोगों की हत्या में शामिल एक नक्सली को 20 साल बाद गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। नक्सली राम किस्कू उर्फ फटीचर किस्कू को खुटमो जंगल से गिरफ्तार किया गया। उस पर चंद्रमंडी थाना में दो नक्सली मामले दर्ज हैं।

    कुख्यात थानू दास सहित पांच की हत्या में शामिल माओवादी 20 वर्ष बाद गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, चंद्रमंडी (जमुई)। पूर्व में चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे कुख्यात अपराधी थानू दास सहित पांच लोगों की हत्या में शामिल रहे एक नक्सली को चंद्रमंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा चुनाव के पूर्व पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा रही है।

    चंद्रमंडी थाना में आयोजित प्रेसवार्ता में झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार और चंद्रमंडी के थाना अध्यक्ष गजेंद्र कुमार ने बताया कि साल 2004 में चंद्रमंडी इलाके के कुख्यात अपराधी थानू दास और उसके साथी विजय दास, दुखी दास, शिव प्रसाद दास सहित पांच साथियों की ठाड़ी पंचायत के बेद्रा जंगल में गोली मारकर और गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

    उस मामले में कई लोगों को आरोपित बनाया गया था, जिसमें पूर्व में कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में फरार चल रहे एक नक्सली चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के ठाड़ी पंचायत के खुटमो गांव निवासी राम किस्कू उर्फ फटीचर किस्कू को गुप्त सूचना के आधार पर खुटमो जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राम किस्कू खुटमो के जंगलों में आया हुआ है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर झाझा एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया।

    उसके बाद सीमा सुरक्षा बल सिमुलतला के सहयोग से छापेमारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसे जमुई जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार नक्सली पर चंद्रमंडी थाना में दो नक्सली केस दर्ज हैं।

    गिरफ्तारी अभियान में सीमा सुरक्षा बल सिमुलतला के निरीक्षक पंकज कुमार, चंद्रमंडी थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार एवं पुलिस के जवान शामिल थे।