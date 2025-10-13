Jamui News: चुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, थानू दास हत्याकांड में फरार नक्सली 20 साल बाद गिरफ्तार

संवाद सूत्र, चंद्रमंडी (जमुई)। पूर्व में चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे कुख्यात अपराधी थानू दास सहित पांच लोगों की हत्या में शामिल रहे एक नक्सली को चंद्रमंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा चुनाव के पूर्व पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंद्रमंडी थाना में आयोजित प्रेसवार्ता में झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार और चंद्रमंडी के थाना अध्यक्ष गजेंद्र कुमार ने बताया कि साल 2004 में चंद्रमंडी इलाके के कुख्यात अपराधी थानू दास और उसके साथी विजय दास, दुखी दास, शिव प्रसाद दास सहित पांच साथियों की ठाड़ी पंचायत के बेद्रा जंगल में गोली मारकर और गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

उस मामले में कई लोगों को आरोपित बनाया गया था, जिसमें पूर्व में कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में फरार चल रहे एक नक्सली चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के ठाड़ी पंचायत के खुटमो गांव निवासी राम किस्कू उर्फ फटीचर किस्कू को गुप्त सूचना के आधार पर खुटमो जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया।