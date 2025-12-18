जमुई : मुखिया के शिक्षक पुत्र ने घर में घुसकर नाबालिग को छेड़ा, दोनों बहनें भागी

संवाद सूत्र, लक्ष्मीपुर (जमुई)। मटिया पंचायत की मुखिया महामणि देवी के पुत्र विजय कुमार आर्य पर गांव की ही एक नाबालिग ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। आरोपित सरकारी स्कूल में शिक्षक है। पीड़िता ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस पीड़िता के आवेदन पर मुखिया पुत्र के विरुद्ध केस कर मामले की जांच में जुट गई है।

केस कर मामले की पड़ताल कर रही है पुलिस पुलिस को दिए आवेदन में पीड़िता ने बताया है कि वह अपनी अन्य दो बहनों के साथ घर पर थी। इसी दौरान बुधवार शाम में आरोपित विजय कुमार आर्य शराब के नशे में उसके घर में घुस गया और उसकी बहनों को छूने का प्रयास किया। उसकी दोनों बहनें भागकर पड़ोसी के घर में चली गईं। इसी बीच मौका देखते ही आरोपित पीड़िता को विभिन्न जगहों पर बुरी नीयत से छूने लगा।

आरोपित ने दी सफाई पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर आरोपित घर से निकलकर फरार हो गया। आरोपित विजय कुमार आर्य ने बताया कि पीड़िता और उसकी बहनें उसकी बेटी के समान हैं। ये उसके घर में साफ-सफाई का काम करती हैं। उसके घर के मोबाइल फोन पर काल नहीं लगने के कारण वह मोबाइल के बारे में पता करने उसके घर चला गया। ऐसा भी नहीं है कि वह पहली बार उसके घर गया हो।