    जॉब कार्डधारियों के शत-प्रतिशत केवाईसी के लिए पंचायतों में लगेगा विशेष शिविर, योजनाओं का मिलेगा लाभ

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    जमुई में जाब कार्डधारियों के शत-प्रतिशत केवाईसी के लिए पंचायतों में विशेष शिविर लगेगा। इस शिविर में जाब कार्डधारियों का केवाईसी अपडेट किया जाएगा ताकि ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, चकाई (जमुई)। जॉब कार्डधारियों के शत-प्रतिशत केवाईसी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत चकाई प्रखंड की सभी पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश कुमार ने दी।

    उन्होंने बताया कि पंचायतवार तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। इन शिविरों का आयोजन संबंधित पंचायत के पंचायत मुख्यालय में किया जाएगा।

    शिविर के माध्यम से नए जॉब कार्ड का सत्यापन, नाम एवं विवरण में सुधार, आधार सीडिंग, बैंक खाता लिंक करना, कार्य मांग पंजीकरण सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, ताकि मजदूरों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।

    कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी जॉब कार्डधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर आवश्यक कागजात के साथ अपने पंचायत मुख्यालय पहुंचें।

    उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को बामदह, बरमोरिया, बोगी एवं चकाई पंचायत, 16 दिसंबर को चंद्रमंडी, चौपला, डढ़वा एवं दुलमपुर पंचायत, 17 दिसंबर को गजही, घुटवे, कल्याणपुर एवं कियाजोरी पंचायत, 18 दिसंबर को माधोपुर, नावाडीह, परांची एवं पेटर पहाड़ी पंचायत, 19 दिसंबर को फरियताडीह, पोझा, रामचंद्रडीह एवं रामसिंघड़ीह पंचायत तथा 20 दिसंबर को सरौन, सिल्फरी एवं ठाड़ी पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

    सभी शिविर सुबह से प्रारंभ होंगे और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने वाले मजदूरों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाएगा। इस पहल से मनरेगा सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने में मजदूरों को सहूलियत होगी और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन संभव हो सकेगा।