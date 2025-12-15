जॉब कार्डधारियों के शत-प्रतिशत केवाईसी के लिए पंचायतों में लगेगा विशेष शिविर, योजनाओं का मिलेगा लाभ

संवाद सूत्र, चकाई (जमुई)। जॉब कार्डधारियों के शत-प्रतिशत केवाईसी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत चकाई प्रखंड की सभी पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि पंचायतवार तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। इन शिविरों का आयोजन संबंधित पंचायत के पंचायत मुख्यालय में किया जाएगा। शिविर के माध्यम से नए जॉब कार्ड का सत्यापन, नाम एवं विवरण में सुधार, आधार सीडिंग, बैंक खाता लिंक करना, कार्य मांग पंजीकरण सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, ताकि मजदूरों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।

कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी जॉब कार्डधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर आवश्यक कागजात के साथ अपने पंचायत मुख्यालय पहुंचें। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को बामदह, बरमोरिया, बोगी एवं चकाई पंचायत, 16 दिसंबर को चंद्रमंडी, चौपला, डढ़वा एवं दुलमपुर पंचायत, 17 दिसंबर को गजही, घुटवे, कल्याणपुर एवं कियाजोरी पंचायत, 18 दिसंबर को माधोपुर, नावाडीह, परांची एवं पेटर पहाड़ी पंचायत, 19 दिसंबर को फरियताडीह, पोझा, रामचंद्रडीह एवं रामसिंघड़ीह पंचायत तथा 20 दिसंबर को सरौन, सिल्फरी एवं ठाड़ी पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा।