जमुई में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, फिरौती के लिए अगवा लड़के को छुड़ाया, तीन बदमाश गिरफ्तार

जमुई टाउन थाना पुलिस ने अपहरण और फिरौती के एक मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहृत लड़के को सुरक्षित बरामद कर लिया है। आरोपियों ने फिरौती न देने पर लड़के को जान से मारने की धमकी दी थी। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और गिरफ्तार आरोपियों में से दो का आपराधिक इतिहास भी रहा है।

संवाद सहयोगी, जमुई। एक लड़के को अगवा कर फिरौती मांगने और नहीं देने पर जान मारने की धमकी देने मामले में टाउन थाना की पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपहृत लड़के को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है।

मामले में कई अन्य युवकों का भी नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह कार्रवाई शहर के पंचमन्दिर के पास की गई है। उक्त जानकारी गुरुवार की शाम 4:00 बजे प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ ने दी है।

उन्होंने बताया कि 24 सितंबर बुधवार की शाम कृष्णा सिंह के द्वारा टाउन थाना को सूचना दी गई थी कि उनके पुत्र का अगवा कर लिया गया है और छोड़ने के एवज में चार लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। फिरौती नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी गई है। उसके बाद इसकी जानकारी एसपी विश्वजीत दयाल को दी गई।

एसपी विश्वजीत दयाल के निर्देश पर उनके नेतृत्व में टाउन थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ एक टीम गठित की गई और चिन्हित ठिकानों की घेराबंदी कर छापेमारी की गई। इस दौरान तीन युवकों को पकड़ा गया।

गिरफ्तार युवकों की पहचान शहर के आजाद नगर मोहल्ला निवासी मो. सरफराज खान के पुत्र शहबाज खान, मो. ताहिर के पुत्र मो. आजम और सीमंडीह मोहल्ला निवासी मनोज भगत के पुत्र राजा कुमार भगत के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि तीनों से पूछताछ के क्रम में पता चला कि पवन यादव के इशारे पर अगवा कर फिरौती की मांग की गई थी। अनुसंधान में कुल 10 लोगों का नाम सामने आया है। बाकी अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।