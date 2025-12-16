Jamui News: होमगार्ड जवान पर हमला, मारपीट कर नहर में फेंकी बाइक; 3 बदमाश गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जमुई। खैरा थाना क्षेत्र के बानपुर के समीप कुछ बदमाशों ने एक होमगार्ड जवान पर हमला किया। इस दौरान बदमाशों ने होमगार्ड जवान के साथ मारपीट की तथा उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसकी बाइक को नहर में फेंक दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना को लेकर पीड़ित होमगार्ड जवान थाना क्षेत्र के कहरडीह निवासी रविंद्र कुमार सिंह ने खैरा थाना में केस दर्ज कराया। पुलिस को दिए आवेदन में रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मैं होमगार्ड का जवान हूं तथा वर्तमान में जमुई जेल में पदस्थापित हूं। विगत सोमवार देर शाम 8:00 बजे मैं अपनी ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर जा रहा था। जब मैं बानपुर के समीप से गुजर रहा था तब एक बाइक पर सवार तीन युवक आए और मेरा रास्ता रोक दिया तथा मेरे साथ गाली-गलौज करने लगे।

इस दौरान उन्होंने मेरी बाइक को नहर में धक्का देकर फेंक दिया और लात घूंसे से मारकर मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेरे द्वारा हो-हल्ला मचाने पर जब आसपास के लोग जमा हुए तब सभी लोग मुझे छोड़कर वहां से भाग निकले। जवान ने घटना का आरोप बानपुर गांव के मु. आजाद, सलमान खान तथा समीउल्लाह खान पर लगाया।