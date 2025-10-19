Language
    चेकपोस्ट पर अवैध वसूली कर रहे चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन

    By Sanjeev Kr Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:08 PM (IST)

    जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में कटौना चेकपोस्ट पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई की। जांच में एसआई सदानंद कुमार समेत चार पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने चुनावी माहौल में निष्पक्षता बनाए रखने की चेतावनी दी है।

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, जमुई। मलयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटौना एसएसटी चेकपोस्ट पर एक वाहन चालक से अवैध रूप से रुपये लेने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी विश्वजीत दयाल ने बड़ी कार्रवाई की है।

    घटना की जानकारी मिलते ही जमुई के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश सुमन को मामले की जांच का निर्देश दिया गया। जांच में पाया गया कि विगत 17 अक्टूबर की रात लगभग 11 बजे चेकपोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारी एसआई सदानंद कुमार ने एक हाईवा वाहन को रोककर चालक से रुपये की मांग की।

    चालक द्वारा रुपये देने से इनकार करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी मौके से हट गए। वायरल वीडियो में यह पूरा घटनाक्रम साफ नजर आया, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए।

    जांच के क्रम में पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि चालक से अवैध वसूली का प्रयास किया गया था और पुलिस बल के कुछ सदस्य ड्यूटी पर मौजूद होते हुए भी निष्पक्ष आचरण नहीं कर रहे थे।

    रिपोर्ट में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों में एसआई सदानंद कुमार, सिपाही विजय कुमार, सिपाही सुविधा कुमार और महिला सिपाही भाग्यश्री कुमारी शामिल हैं। सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

    निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस केंद्र जमुई रहेगा। चारों के खिलाफ विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस कृत्य से पुलिस की छवि आमजन में धूमिल हुई है।

    पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निष्पक्षता और शुचिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। कहा कि चुनावी माहौल में जनता का विश्वास बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।