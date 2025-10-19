चेकपोस्ट पर अवैध वसूली कर रहे चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन

संवाद सहयोगी, जमुई। मलयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटौना एसएसटी चेकपोस्ट पर एक वाहन चालक से अवैध रूप से रुपये लेने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी विश्वजीत दयाल ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना की जानकारी मिलते ही जमुई के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश सुमन को मामले की जांच का निर्देश दिया गया। जांच में पाया गया कि विगत 17 अक्टूबर की रात लगभग 11 बजे चेकपोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारी एसआई सदानंद कुमार ने एक हाईवा वाहन को रोककर चालक से रुपये की मांग की।

चालक द्वारा रुपये देने से इनकार करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी मौके से हट गए। वायरल वीडियो में यह पूरा घटनाक्रम साफ नजर आया, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए।

जांच के क्रम में पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि चालक से अवैध वसूली का प्रयास किया गया था और पुलिस बल के कुछ सदस्य ड्यूटी पर मौजूद होते हुए भी निष्पक्ष आचरण नहीं कर रहे थे।

रिपोर्ट में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों में एसआई सदानंद कुमार, सिपाही विजय कुमार, सिपाही सुविधा कुमार और महिला सिपाही भाग्यश्री कुमारी शामिल हैं। सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस केंद्र जमुई रहेगा। चारों के खिलाफ विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस कृत्य से पुलिस की छवि आमजन में धूमिल हुई है।