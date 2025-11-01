Bihar Election: बिहार में मौसम की मार, जमुई में दिग्गज नेताओं की एंट्री का इंतजार!

संवाद सहयोगी, जमुई। जिले की चार विधानसभा सीटों पर चुनाव का माहौल बन चुका है, लेकिन अभी तक यहां की धरती पर दिग्गज नेताओं की एंट्री नहीं हो पाई है। प्रत्याशी की घोषणा और नामांकन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जिले में चुनावी सरगर्मी तेज होगी, लेकिन अब तक राजनीतिक माहौल में वैसी सरगर्मी नहीं दिख रही है, जैसे चुनाव के आखिरी दौर में देखने को मिलती है।

जमुई के चार विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। प्रचार के लिए अब महज सात दिन का समय शेष रह गया है। इस बीच पिछले तीन दिनों से मोंथा चक्रवात का असर चुनाव प्रचार अभियान पर भी पड़ा है। खराब मौसम के कारण बड़े नेताओं की एंट्री नहीं हो पा रही है। न तो सत्ताधारी दल के कोई बड़े नेता और न ही विपक्ष की कोई बड़े नेताओं का आगमन हो पाया है।

बीते 31 अक्टूबर को खैरा के गरही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का कार्यक्रम भी खराब मौसम के कारण रद कर दिया गया। चुनाव प्रचार के लिए अब महज एक सप्ताह का समय शेष बच गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में दिग्गज नेताओं की रैली और सभाएं होगी।

बताया जा रहा है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से शीर्ष नेताओं का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इधर, मौसम ने भी चुनाव प्रचार में खलल पैदा किया है। पिछले तीन दिनों से मौसम दगाबाज बना है। बारिश के कारण प्रत्याशियों को प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।