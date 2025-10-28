Jamui News: दहेज नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने की बहू की हत्या, फंदे से लटकाया शव
जमुई में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने बहू की हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया। मृतका के परिवार ने दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।
संवाद सहयोगी, जमुई। टाउन थाना क्षेत्र के संगथु गांव में दहेज नहीं मिलने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू राधिका कुमारी की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। इसके बाद घर से भागने की झूठी कहानी फैला दी गई। दो दिन बाद जब घर से दुर्गंध उठने लगी तो ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई।
उन्होंने सोमवार की देर शाम मृतका के नैहर वालों को सूचना दी। इसके बाद टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति वीरेंद्र कुमार और सास कोसमा देवी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस जांच में पता चला कि मृतका के शरीर और चेहरे पर बेरहमी से पिटाई के निशान मिले हैं। डीएम के आदेश पर सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि शव का पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में शव स्वजनों को सौंप दिया गया।
मृतका के भाई विकास महतो ने थाने में आवेदन देकर राधिका की हत्या का आरोप उसके पति वीरेंद्र कुमार, सास कोसमा देवी और नंदोसी राजेश महतो पर लगाया है।
भाई ने बताया कि अप्रैल 2025 में प्रेम प्रसंग के बाद राधिका और वीरेंद्र ने भागकर शादी की थी। बाद में स्वजनों की सहमति से कोर्ट मैरिज की गई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल पक्ष के लोग तीन लाख रुपये, एक बाइक और सोने की चेन की मांग करने लगे। दहेज नहीं देने पर राधिका को प्रताड़ित और मारपीट किया जाता था।
करीब दो महीने पहले महिला थाना में समझौता कराकर दोनों को बांड बनवाया गया था, लेकिन उत्पीड़न का सिलसिला नहीं रुका। शनिवार को राधिका को घर से निकाल दिया गया, जिस पर उसने महिला थाना में शिकायत भी दर्ज कराई थी। शाम को जब वह ससुराल लौटी तो आरोप है कि उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और शव को फंदे से लटका दिया गया।
इसके बाद रविवार को ससुराल वालों ने नैहर पक्ष को फोन कर झूठी सूचना दी कि राधिका घर से भाग गई है, लेकिन सोमवार की शाम ग्रामीणों से सूचना मिली कि राधिका की हत्या कर दी गई है। फिलहाल, पुलिस ने पति और सास को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है।
