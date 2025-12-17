Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Teacher News: पति-पत्नी को एक साथ मिला जिला शिक्षा पदाधिकारी का नोटिस, चौंकाने वाला है मामला

    By Arvind Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:34 PM (IST)

    जमुई में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पति-पत्नी दोनों को एक साथ नोटिस जारी किया है। यह मामला सरकारी स्कूल के शिक्षकों से जुड़ा है, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जमुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर ने प्रधानाध्यापिका पत्नी तथा शिक्षक पति को एक साथ नोटिस जारी किया है। दोनों पति-पत्नी अलग-अलग विद्यालय में कार्यरत हैं। पति अशोक कुमार ढेंक से प्रशिक्षण से संबंधित मूल अभिलेख के साथ संस्थान के शिक्षक पद पर नियुक्ति की वैधता से संबंधित साक्ष्य तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है, जबकि पत्नी कल्पना कुमारी से स्पष्टीकरण पूछा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदर्श मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कल्पना कुमारी पर गलत तरीके से शिक्षक की नौकरी कर रहे पति को वेतन निकासी में सहायता करने तथा अन्य शिक्षकों का पति के साथ मिलकर दोहन करने का आरोप है। यह आरोप बरमसिया की प्रीति कुमारी ने शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को भेजा था।

    उपनिदेशक द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण किया है। इधर, अशोक कुमार ढेक से तीन महीने के भीतर दूसरी बार अभिलेख तलब किया गया है। इसके पहले भी सितंबर महीने में मुंगेर के अनिल कुमार की शिकायत पर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया था।

    इस बार अनिल कुमार के साथ झाझा की प्रीति कुमारी ने भी उनके अमान्य संस्था के प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षक की नौकरी करते हुए सरकारी राजस्व का अवैध तरीके से प्राप्त करने की शिकायत की गई थी। इधर, प्रधानाचार्य कल्पना कुमारी ने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया है।

    अनुग्रह मध्य विद्यालय, झाझा में पदस्थापित शिक्षक अशोक कुमार ढेक ने कहा कि उन्हें संगत प्रोन्नति नियमावली के प्रावधानों के तहत मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान स्वीकृत किया गया है और उसके आधार पर ही वह प्रशिक्षित की श्रेणी में मान्य है।

    अमान्य संस्था से प्रशिक्षण का यहां कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने पहले भी विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। एक बार फिर से वह हकीकत से उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे। दिलचस्प बात यह है कि अशोक ढेक 31 दिसंबर को सेवानिवृत हो जाएंगे।