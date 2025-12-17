Bihar Teacher News: पति-पत्नी को एक साथ मिला जिला शिक्षा पदाधिकारी का नोटिस, चौंकाने वाला है मामला

संवाद सहयोगी, जमुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर ने प्रधानाध्यापिका पत्नी तथा शिक्षक पति को एक साथ नोटिस जारी किया है। दोनों पति-पत्नी अलग-अलग विद्यालय में कार्यरत हैं। पति अशोक कुमार ढेंक से प्रशिक्षण से संबंधित मूल अभिलेख के साथ संस्थान के शिक्षक पद पर नियुक्ति की वैधता से संबंधित साक्ष्य तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है, जबकि पत्नी कल्पना कुमारी से स्पष्टीकरण पूछा गया है।

आदर्श मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कल्पना कुमारी पर गलत तरीके से शिक्षक की नौकरी कर रहे पति को वेतन निकासी में सहायता करने तथा अन्य शिक्षकों का पति के साथ मिलकर दोहन करने का आरोप है। यह आरोप बरमसिया की प्रीति कुमारी ने शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को भेजा था।

उपनिदेशक द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण किया है। इधर, अशोक कुमार ढेक से तीन महीने के भीतर दूसरी बार अभिलेख तलब किया गया है। इसके पहले भी सितंबर महीने में मुंगेर के अनिल कुमार की शिकायत पर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया था।

इस बार अनिल कुमार के साथ झाझा की प्रीति कुमारी ने भी उनके अमान्य संस्था के प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षक की नौकरी करते हुए सरकारी राजस्व का अवैध तरीके से प्राप्त करने की शिकायत की गई थी। इधर, प्रधानाचार्य कल्पना कुमारी ने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया है।

अनुग्रह मध्य विद्यालय, झाझा में पदस्थापित शिक्षक अशोक कुमार ढेक ने कहा कि उन्हें संगत प्रोन्नति नियमावली के प्रावधानों के तहत मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान स्वीकृत किया गया है और उसके आधार पर ही वह प्रशिक्षित की श्रेणी में मान्य है।