Jamui News: जमुई बाईपास निर्माण पर लगा 'ग्रहण', केंद्र सरकार ने लगाई रोक; फिर से निकलेगा टेंडर
अरविंद कुमार सिंह, जमुई। जमीन की आसमान छूती कीमत के आगे केंद्र सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। नतीजतन, नेशनल हाईवे-333-ए पर फ्री जोन बाईपास में सरपट भागने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जमुई बाईपास के एलाइनमेंट पर तत्काल रोक लगा दी है।
साथ ही नई संभावनाओं की तलाश का निर्देश दिया है। इसके पीछे भू-अर्जन में आ रही बड़ी लागत मूल कारण बताया गया है। बताया जाता है कि उक्त बाईपास के लिए तकरीबन 31.95 एकड़ जमीन की खरीदारी पर 92.32 करोड़ की लागत अनुमानित है।
4.11 किलोमीटर लंबे जमुई बाईपास पर होल्ड लगाने के उपरांत निविदा प्राप्त करने वाली कंपनी ने अन्य तीन बाईपास के निर्माण से भी खुद को अलग कर लिया है। लिहाजा, अब खैरा, सिकंदरा तथा शेखपुरा बाईपास निर्माण पर भी ग्रहण लग गया है।
अब तीनों बाईपास मिलाकर फिर से निविदा निकाली जाएगी। इधर, जमुई बाईपास के लिए नई संभावनाओं की तलाश शुरू हो गई है। यहां यह बताना लाजिमी है कि जमुई शहर प्रवेश करने से पहले नेशनल हाईवे-333-ए को नारडीह के समीप से खैरा रोड में डाइवर्ट कर बाईपास का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
यह बाईपास नीमारंग के समीप खैरा रोड में मिलान होना था। अब नए एलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए खैरा बाईपास का भी एलाइनमेंट बदले जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, नेशनल हाईवे पथ प्रमंडल बिहार शरीफ के कार्यपालक अभियंता ऐसी किसी संभावना से इनकार करते हैं।
एक नजर में प्रभावित बाईपास की लंबाई (किलोमीटर में)
- जमुई - 4.311
- सिकंदरा - 0.758
- खैरा - 3.927
- शेखपुरा - 4.342
भू-अर्जन से पहले ही निविदा निकाल दी गई। परिणामस्वरूप दो साल से बैंक गारंटी फंसा हुआ है। अब जमुई बाईपास पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अन्य तीनों बाईपास के निर्माण से भी मेरी कंपनी अलग हो गई है।
विजय सिंह, प्रोपराइटर बाबा हंस कंपनी
भू-अर्जन की लागत काफी ज्यादा आने के कारण मंत्रालय ने जमुई बाईपास पर रोक लगा दिया है। इसके विकल्प की तलाश की जानी है। शेष तीन बाईपास के लिए पुन: निविदा निकाली जाएगी।
रंजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहार शरीफ
