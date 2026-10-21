जमुई में रफ्तार का कहर: 'बिहार सरकार' लिखी स्कॉर्पियो ने ऑटो को रौंदा, मेले से लौट रहे 1 युवक की मौत; 2 घायल

संवाद सहयोगी, जमुई। सिकंदरा-नवादा मुख्य मार्ग पर मिर्जागंज के समीप बिहार सरकार लिखी एक अधिकारी की तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने तीनों घायलों को स्वास्थ्य केंद्र, सिकंदरा में भर्ती कराया। वहां से सोमवार की देर रात करीब 10 बजे तीनों को सदर अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान लखीसराय जिले के कवैया निवासी विनोद मोदी के पुत्र जितेंद्र कुमार (27) के रूप में हुई है। वहीं, घायलों की पहचान गोसाई टोला निवासी बिसुंदेव तांती के पुत्र छोटू कुमार और संतर मोहल्ला निवासी मनोज मोदी के रूप में हुई है।