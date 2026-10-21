जमुई के पाठकचक जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई)। सिकंदरा थाना क्षेत्र के पाठकचक जंगल में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में इस अवैध कारोबार के तार मुंगेर से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित मिर्चा गांव निवासी छोटू पासवान ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में मिनी गन फैक्ट्री के संचालन को लेकर जानकारी दी है। उसने बताया कि आमीन गांव निवासी जमशेद की देखरेख और संरक्षण में जंगल में हथियार बनाए जा रहे थे। इसके अलावा मिर्चा गांव निवासी डब्लू यादव की संलिप्तता की बात भी सामने आई है।