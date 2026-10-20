जमुई में दुकान विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, जदयू नेता अनुज कुमार समेत 8 घायल

संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई)। सिकंदरा थाना क्षेत्र के कुमार गांव में सोमवार की देर शाम साढ़े सात बजे के करीब मां नेतुला मंदिर के समीप दुकान बढ़ाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई।

घटना में मां नेतुला मंदिर न्यास समिति के सचिव सह जदयू नेता अनुज कुमार सिंह समेत एक पक्ष के छह और दूसरे पक्ष के दो लोग घायल हो गए। पुलिस हवाई फायरिंग की सूचना की भी जांच कर रही है।