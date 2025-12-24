Jamui News: गैस सिलेंडर रिसाव से बेकरी में हुआ विस्फोट, लाखों का नुकसान
जमुई में गैस सिलेंडर रिसाव के कारण एक बेकरी में विस्फोट हो गया, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ। यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। विस्फोट के ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, गिद्धौर (जमुई)। थाना क्षेत्र के धोबघट गांव में संचालित अशोक बेकरी में बुधवार को गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण अचानक विस्फोट हो गया, जिससे बेकरी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बेकरी जलकर राख हो गई।
इस घटना में लगभग पांच लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना के संबंध में बेकरी संचालक अशोक यादव ने बताया कि आग लगने से बेकरी में रखी मशीनें, कच्चा माल और अन्य सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया।
उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर से अचानक रिसाव हुआ और आग की लपटें तेजी से फैल गईं। कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बेकरी में रखा सारा सामान धू-धू कर जलने लगा। इसी दौरान गैस सिलेंडर में तेज धमाका हुआ, हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ।
विस्फोट की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जिससे यादव टोला में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बेकरी को पूरी तरह बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा गिद्धौर थाना पुलिस एवं गिद्धौर के अंचलाधिकारी को दी गई है। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले की जानकारी ली जा रही है।
