Jamui News: गैस सिलेंडर रिसाव से बेकरी में हुआ विस्फोट, लाखों का नुकसान

संवाद सूत्र, गिद्धौर (जमुई)। थाना क्षेत्र के धोबघट गांव में संचालित अशोक बेकरी में बुधवार को गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण अचानक विस्फोट हो गया, जिससे बेकरी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बेकरी जलकर राख हो गई।

इस घटना में लगभग पांच लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना के संबंध में बेकरी संचालक अशोक यादव ने बताया कि आग लगने से बेकरी में रखी मशीनें, कच्चा माल और अन्य सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया।

उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर से अचानक रिसाव हुआ और आग की लपटें तेजी से फैल गईं। कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बेकरी में रखा सारा सामान धू-धू कर जलने लगा। इसी दौरान गैस सिलेंडर में तेज धमाका हुआ, हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ।