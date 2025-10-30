Language
    पुलिस थाने में चला हाई वोल्टेज ड्रामा, 2 बच्चों की मां ने प्रेमी संग रहने की जताई इच्छा

    By Satyam Kr Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:47 PM (IST)

    झाझा थाना में एक विवाहिता ने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई, जिससे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। विवाहिता के पति ने पत्नी पर जेवर लेकर भागने का आरोप लगाया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने साथ रहने की बात कही। विवाहिता पहले दिल्ली में भी एक युवक के संपर्क में थी, और अब आसनसोल के युवक से प्रेम करती है। विवाहिता के दो बच्चे हैं, और इस घटना से परिवार में निराशा है।

    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। झाझा थाना परिसर में गुरुवार को एक प्रेम कहानी को लेकर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। थाना परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मामला एक विवाहित महिला और एक युवक के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। खास बात यह कि विवाहिता दो बच्चों की मां है और दोनों के बीच दूर के चाची-भतीजे का रिश्ता बताया जा रहा है।

    घटना की जानकारी मिलते ही विवाहिता का पति, उसका भाई, भाभी और अन्य स्वजन थाना पहुंच गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जब विवाहिता ने बालिग होने का हवाला देते हुए युवक के साथ रहने की इच्छा जताई तो पुलिस ने उन्हें साथ जाने की अनुमति दे दी।

    मामला झाझा थाना क्षेत्र के करमा गांव का बताया जाता है। विवाहिता के पति ने थाना में आवेदन देकर अपनी पत्नी और पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी युवक के बीच चल रहे प्रेम संबंध की जानकारी दी थी। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी कुछ दिनों से युवक के साथ फरार थी। अपने साथ जेवर ले जाने का आरोप लगाया।

    पुलिस ने विवाहिता को बरामद कर युवक को भी थाना बुलाया। थाना में आमने-सामने होने पर विवाहिता के पति और युवक के बीच नोंक-झोंक हो गई। स्थिति बिगड़ते देख विवाहिता खुद आगे बढ़कर अपने प्रेमी को बचाने पहुंची और विवाद को शांत कराया।

    पुलिस ने दोनों से अलग-अलग पूछताछ की, जिसमें दोनों ने साथ रहने की इच्छा जताई। युवक ने विवाहिता से शादी करने की बात कही। विवाहिता के पति ने बताया कि उनकी शादी को नौ साल हो चुके हैं। वे पहले दिल्ली में रहते थे, जहां पत्नी का एक अन्य युवक से भी संपर्क हुआ था। करीब डेढ़ साल पहले वे दिल्ली छोड़कर गांव लौट आए।

    इसी बीच विवाहिता की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए आसनसोल के युवक से हुई, जिसके बाद वह अक्सर करमा से झाझा आने लगी।

    पति ने बताया कि विवाहिता बुधवार को घर से बिना बताए प्रेमी के साथ चली गई थी। साथ में सभी जेवर आदि सामान ले गई। विवाहिता को पांच साल का बेटा और तीन साल की बेटी है। उसने एक बच्चे को अपने साथ रखने की बात कही है।

    वहीं, विवाहिता के भाई और अन्य रिश्तेदारों ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और विवाहिता की गलती मानी। प्रेमी युवक ने विवाहिता को रखने की बात कही, लेकिन उसके माता-पिता ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि दोनों बालिग हैं।