रात के अंधेरे में प्रेमिका ने प्रेमी को बुलाया और कर दी शर्मनाक हरकत, अब अस्पताल में भर्ती है आशिक

जमुई में एक प्रेमी मो. रहमान अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उस पर गर्म तेल फेंक दिया गया। रहमान का अपनी प्रेमिका सहिला खातून से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि सहिला और उसके परिवार ने पैसे की मांग पूरी न होने पर रहमान को मिलने बुलाया और उस पर तेल डाल दिया। गंभीर रूप से झुलसे रहमान को पटना रेफर किया गया है।

संवाद सहयोगी, जमुई। टाउन थाना क्षेत्र के इस्लामनगर मोहल्ला में आधी रात को प्रेमिका से मिलने जाना एक प्रेमी मो. रहमान को मंहगा पड़ गया। दोनों के बीच कुछ दिनों से चल रहे झगड़े की रंजिश में मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि मिलने के लिए बुलाकर प्रेमिका ने गर्म तेल प्रेमी मो. रहमान के चेहरे और जिस्म पर डाल दिया।

जिससे प्रेमी मो. रहमान बुरी तरह झुलस गया। परिवार वालों द्वारा मो. रहमान को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मो. रहमान की गंभीर स्थिति को देखते हुए डा. घनश्याम सुमन ने प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया।

पिता के इशारे पर तेल फेंकने का आरोप घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।सदर अस्पताल पहुंची टाउन थाना की पुलिस द्वारा फर्द बयान लिया गया। मो. रहमान ने गर्म तेल फेंकने का आरोप अपनी प्रेमिका सहिला खातून पर लगाया है। साथ ही प्रेमिका के पिता फजल अंसारी और मो. सजिना बेगम के इशारे पर तेल फेंकने का आरोप लगाया है।

मो. रहमान ने बताया कि करीब चार वर्षों से पड़ोसी सहिला खातून के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वे 2024 में गल्फ भी गए थे। सहिला खातून द्वारा हमेशा पैसे की डिमांड किया जाता था अबतक दो से तीन लाख रुपया भी दे चुके हैं।

पैसे देने से इनकार करने पर घटना को अंजाम लेकिन कुछ दिनों से वे पैसा देने से इनकार कर दिया तो फिर दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई। लेकिन अचानक आधी रात को प्रेमिका सहिला खातून द्वारा मैसेज कर मिलने के लिए बुलाया गया अब दोनों के बीच चल रहे तनाव का समझौता करने के लिए कहा गया।