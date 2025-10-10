लूट के 550.49 ग्राम सोने के साथ पिता-पुत्र गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल में व्यवसायी की हत्या कर घटना को अंजाम

संवाद सहयोगी, जमुई। पुलिस ने 550. 49 ग्राम सोना और दो मोबाइल के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में नगर थाना क्षेत्र के नीमारंग निवासी रंजीत दास एवं उसका पुत्र पीयूष दास शामिल है। शुक्रवार को मलयपुर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत चार अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के बाद नगर थाना इलाके में शंकर निगम नामक आभूषण व्यवसाय की हत्या कर 15.5 किलोग्राम सोने की लूट की गई थी।

घर से लूटा गया 550.49 ग्राम सोना तथा दो मोबाइल बरामद संबंध में बड़नगर थाना में कांड संख्या 35/ 25 दर्ज किया गया था। घटना का तार जमुई से जुड़े होने की सूचना पर कोलकाता पुलिस जमुई आई थी। इसके बाद एसडीपीओ सतीश सुमन के नेतृत्व में स्टेशन रोड क्षेत्र में छापेमारी कर पीयूष दास को गिरफ्तार कर लिया गया।

पीयूष की निशानदेही पर आवास पर छापेमारी कर उसके पिता रंजीत दास को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के क्रम में उसके घर से लूटा गया 550.49 ग्राम सोना तथा दो मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों पिता-पुत्र को विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए बंगाल पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है।