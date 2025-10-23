शादी का झांसा देकर युवती से बनाया शारीरिक संबंध, मंदिर में शादी कर छोड़ गया प्रेमी

संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ एक युवक ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया। यह घटनाक्रम वर्ष 2021 से लगातार चल रहा था। पीड़ित युवती ने चरकापत्थर थाना में केस दर्ज कराया है। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने बताया कि चितौचक गांव के नागेश्वर ठाकुर का पुत्र सावन कुमार ठाकुर से उसका प्रेम संबंध 2021 से चल रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने।

आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर युवती का यौन शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि एक अगस्त को वह अपने छोटे भाई के साथ झाझा आई, जहां सावन ने अपने भाई गुलशन ठाकुर, बादल ठाकुर और साथी मनीष राम के साथ झाझा प्रखंड कार्यालय के पीछे स्थित एक छोटे मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी की। इसके बाद बाबूबांक मोहल्ले के एक घर में किराये पर कमरा लेकर युवती को रखा गया।

युवक ने कहा था कि 20 अगस्त को कोर्ट में शादी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और तब तक वह अपने परिवार वालों को मना लेगा, लेकिन 19 अगस्त को गुलशन और बादल ने युवती को बताया कि सावन झाझा छोड़कर चला गया है और उसे पटना लौट जाने की सलाह दी। युवती को स्टेशन तक छोड़ दिया गया।

कुछ दिनों तक पीड़िता अपने पति का इंतजार करती रही, परंतु कोई सूचना नहीं मिली। बाद में उसे पता चला कि आरोपित प्रेमी अपने घर पर ही है। जब पीड़िता सावन के घर चितौचक गांव पहुंची तो वहां सावन ठाकुर, उसके पिता नागेश्वर ठाकुर, माता, वर्षा कुमारी और काजल कुमारी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की।