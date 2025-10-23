शादी का झांसा देकर युवती से बनाया शारीरिक संबंध, मंदिर में शादी कर छोड़ गया प्रेमी

Language
    By Satyam Kr Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:55 PM (IST)

    झाझा में एक युवती ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, 2021 से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। युवक ने मंदिर में शादी की, फिर उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ एक युवक ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया। यह घटनाक्रम वर्ष 2021 से लगातार चल रहा था। पीड़ित युवती ने चरकापत्थर थाना में केस दर्ज कराया है। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने बताया कि चितौचक गांव के नागेश्वर ठाकुर का पुत्र सावन कुमार ठाकुर से उसका प्रेम संबंध 2021 से चल रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने।

    आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर युवती का यौन शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि एक अगस्त को वह अपने छोटे भाई के साथ झाझा आई, जहां सावन ने अपने भाई गुलशन ठाकुर, बादल ठाकुर और साथी मनीष राम के साथ झाझा प्रखंड कार्यालय के पीछे स्थित एक छोटे मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी की। इसके बाद बाबूबांक मोहल्ले के एक घर में किराये पर कमरा लेकर युवती को रखा गया।

    युवक ने कहा था कि 20 अगस्त को कोर्ट में शादी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और तब तक वह अपने परिवार वालों को मना लेगा, लेकिन 19 अगस्त को गुलशन और बादल ने युवती को बताया कि सावन झाझा छोड़कर चला गया है और उसे पटना लौट जाने की सलाह दी। युवती को स्टेशन तक छोड़ दिया गया।

    कुछ दिनों तक पीड़िता अपने पति का इंतजार करती रही, परंतु कोई सूचना नहीं मिली। बाद में उसे पता चला कि आरोपित प्रेमी अपने घर पर ही है। जब पीड़िता सावन के घर चितौचक गांव पहुंची तो वहां सावन ठाकुर, उसके पिता नागेश्वर ठाकुर, माता, वर्षा कुमारी और काजल कुमारी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की।

    साथ ही पीड़िता का मोबाइल छीनकर मंदिर में हुई शादी की तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दिए। घटना के बाद सरपंच और मुखिया की मौजूदगी में पंचायत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर एफआइआर दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।