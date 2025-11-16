जाली प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, साइबर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई साइबर पुलिस ने जाली प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में गरही थाना क्षेत्र के बादिलडीह निवासी अजीत कुमार ठाकुर का पुत्र चंदन कुमार और धनेश्वर शाह का पुत्र चंदन कुमार साह शामिल है। इनके पास से पुलिस ने रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित करने वाले फर्जी टूल्स, दो लैपटॉप, तीन डेस्कटॉप, प्रिंटर मशीन, कीबोर्ड, सदर अस्पताल उपाधीक्षक सह रजिस्टार जन्म-मृत्यु के नाम का फर्जी मोहर रबर, रेटिना स्क्रीनिंग टूल्स, बायोमेट्रिक स्कैनर, कंप्यूटराइज्ड फर्जी प्रमाण पत्र, आधार इंस्टालमेंट हाथ से भरा हुआ 41 पीस, 11फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र आदि सामान बरामद किया है।

साइबर डीएसपी राजन कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति द्वारा कचहरी चौक के पास जाली प्रमाण पत्र बनाने का काम किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए मेरे नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर सूचना का सत्यापन किया। सत्यापन के पश्चात पाया गया कि कचहरी चौक स्थित जंगलिया बाबा मार्केट में चंदन आधार केंद्र में फर्जी दस्तावेज बनाया जा रहा है।

पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आया कि पकड़े गए लोगों द्वारा फर्जी तरीके से जाली सिग्नेचर कर प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आदि बनाया जाता है और उन्हीं दस्तावेजों का उपयोग कर बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाता है।