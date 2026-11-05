धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका! आसमान पर पहुंचे दाम, देखें 10 ग्राम का नया रेट

संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। धनतेरस से पहले ही सोना और चांदी के दामों में एकाएक उछाल आने से इस बार त्योहार की खरीदारी महंगी होने वाली है। सोना-चांदी के साथ कांसा और पीतल के भाव में भी वृद्धि हुई है। महंगाई का असर सर्राफा बाजार में दिखने लगा है।

दुकानों में खरीदारों की भीड़ अपेक्षाकृत कम नजर आ रही है। वहीं, वाहन और बाइक बाजार में बेहतर कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। धनतेरस, दीपावली और छठ महापर्व को लेकर नगर क्षेत्र के व्यवसायी युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटे हैं।

मुख्य बाजार के सर्राफा व्यवसायी सुमन कुमार बरनवाल ने बताया कि सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। त्योहार के बाद भी इनके दामों में वृद्धि की संभावना है। पिछले वर्ष 10 ग्राम सोने की कीमत करीब एक लाख 20 हजार रुपये थी जो इस बार बढ़कर एक लाख 34 हजार रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, चांदी का भाव करीब एक लाख 93 हजार रुपये प्रति किलो हो गया है।

पिछले तीन वर्षों में सोना-चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका असर बिक्री पर भी दिखाई दे रहा है। बर्तन व्यवसायी रंजीत माथुरी ने बताया कि दुर्गा पूजा में कारोबार काफी मंदा रहा। हालांकि, धनतेरस और लग्न के मौसम में बेहतर बिक्री की उम्मीद है। इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि बर्तन दुकानों पर कोई विशेष आफर नहीं रखा गया है। हीरो शोरूम के मालिक रमेश यादव ने बताया कि वाहन खरीदारी पर छोटे-मोटे आफर दिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कारोबार बेहतर रहेगा।

इलेक्ट्रॉनिक सामान व्यवसायी आयुष बंका ने भी टीवी, फ्रिज और अन्य घरेलू उपकरणों की खरीदारी बढ़ने की संभावना जताई है। उम्मीदों के साथ सज रही हैं दुकानें धनतेरस और दीपावली नजदीक आने के साथ ही बाजार में सजावट की रौनक बढ़ने लगी है। सर्राफा, बर्तन, इलेक्ट्रानिक सामान और वाहन शोरूम आकर्षक तरीके से सजाए जा रहे हैं। विद्युत दुकानों में रंग-बिरंगे बल्ब और सजावटी लाइटों की बहार है। फ्रिज, टीवी और वाशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है। बाइक और मोबाइल दुकानों पर विभिन्न माडलों की खरीदारी के लिए आफर दिए जा रहे हैं।

वहीं, सर्राफा और बर्तन दुकानदारों ने विशेष छूट की व्यवस्था नहीं की है। बाजार में सजावटी दीये और विभिन्न प्रकार के बर्तन भी उपलब्ध हैं। खरीदारों के चेहरों पर महंगाई की चिंता सर्राफा दुकान में खरीदारी करने पहुंचे करहरा गांव के सुरेश यादव ने बताया कि सोना-चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। त्योहार के साथ शादी-विवाह का मौसम भी शुरू होने वाला है। ऐसे में मध्यम और छोटे वर्ग के परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।