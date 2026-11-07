देवघर में पुलिस की वर्दी में आए लुटेरे, जांच के बहाने तार से लदा ट्रक लेकर फरार; जमुई के 2 युवक गिरफ्तार  

संवाद सूत्र, चकाई (जमुई)। पुलिसकर्मी बनकर वाहन जांच के नाम पर ट्रक लूटने वाले गिरोह का देवघर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अपराधियों ने पहले खुद को पुलिसकर्मी बताकर तार लदे ट्रक को रुकवाया और फिर चालक और उपचालक को बंधक बनाकर ट्रक लेकर फरार हो गए।

इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जमुई जिले के चकाई और झाझा निवासी दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटा गया ट्रक और घटना में इस्तेमाल की गई इनोवा कार भी बरामद कर ली है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विगत पांच नवंबर की सुबह करीब सात बजे देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पुलिसकर्मी बनकर तार लदे ट्रक को कागजात जांचने के बहाने रुकवाया। इसके बाद चालक और उपचालक को अपने कब्जे में लेकर दूसरी गाड़ी में बैठा लिया। अपराधियों ने ट्रक मालिक से पैसों की मांग की और इसी दौरान ट्रक लेकर फरार हो गए। घटना के बाद ट्रक मालिक रामेश्वर निवासी समयपुर बादली, रोहिणी, दिल्ली ने मोहनपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उनके आवेदन के आधार पर थाना में कांड दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए देवघर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम (एसआइटी) गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर कांड में संलिप्त दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।