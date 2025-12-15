सिकंदरा में सर्राफा व्यवसायी के घर हथियारबंद डकैतों का धावा, लाखों के आभूषण व नकदी लूटी

जागरण संवाददाता, सिकंदरा(जमुई)। जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। महादेव सिमरिया पाठकचक रोड स्थित सर्राफा व्यवसायी मुकेश साव के आवास पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपये की नकदी व भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए।

पीड़ित मुकेश साव ने बताया कि रात करीब 11 बजे उनके घर के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बाहर हथियार लहराते 10–12 से अधिक अपराधी खड़े थे। बदमाशों ने घर में घुसते ही हथियार के बल पर परिवार के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया और किसी को भी शोर मचाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद अपराधियों ने घर के अंदर रखे गोदरेज, लॉकर और अन्य स्थानों की गहन तलाशी ली।

डकैतों ने घर के साथ-साथ सर्राफा दुकान से भी कीमती सामान समेटा। खासतौर पर महिलाओं के पहने और अलमारी में रखे आभूषणों पर बदमाशों ने हाथ साफ किया। लगभग आधे घंटे तक चली इस वारदात के दौरान बदमाश पूरी तरह निडर नजर आए और लूटपाट के बाद आराम से फरार हो गए।

पीड़ित के अनुसार, अपराधी घर और दुकान से करीब 6 लाख 40 हजार रुपये नकद, लगभग 400 ग्राम सोना और करीब 50 किलो चांदी लूट ले गए हैं। घटना के बाद परिवार सदमे में है, जबकि आसपास के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।