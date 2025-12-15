Language
    सिकंदरा में सर्राफा व्यवसायी के घर हथियारबंद डकैतों का धावा, लाखों के आभूषण व नकदी लूटी

    By mani kant singhEdited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    जमुई के सिकंदरा में हथियारबंद बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी मुकेश साव के घर डकैती की। अपराधियों ने परिवार को बंधक बनाकर 6 लाख 40 हजार रुपये नकद, 400 ग्राम सोना और 50 किलो चांदी लूट लिया।

    भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण लूट

    जागरण संवाददाता, सिकंदरा(जमुई)। जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। महादेव सिमरिया पाठकचक रोड स्थित सर्राफा व्यवसायी मुकेश साव के आवास पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपये की नकदी व भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए।

    पीड़ित मुकेश साव ने बताया कि रात करीब 11 बजे उनके घर के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बाहर हथियार लहराते 10–12 से अधिक अपराधी खड़े थे। बदमाशों ने घर में घुसते ही हथियार के बल पर परिवार के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया और किसी को भी शोर मचाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद अपराधियों ने घर के अंदर रखे गोदरेज, लॉकर और अन्य स्थानों की गहन तलाशी ली।

    डकैतों ने घर के साथ-साथ सर्राफा दुकान से भी कीमती सामान समेटा। खासतौर पर महिलाओं के पहने और अलमारी में रखे आभूषणों पर बदमाशों ने हाथ साफ किया। लगभग आधे घंटे तक चली इस वारदात के दौरान बदमाश पूरी तरह निडर नजर आए और लूटपाट के बाद आराम से फरार हो गए।

    पीड़ित के अनुसार, अपराधी घर और दुकान से करीब 6 लाख 40 हजार रुपये नकद, लगभग 400 ग्राम सोना और करीब 50 किलो चांदी लूट ले गए हैं। घटना के बाद परिवार सदमे में है, जबकि आसपास के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में हाल के दिनों में चोरी और डकैती की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है।